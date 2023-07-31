Харлан розповіла, що сказала російській фехтувальниці після перемоги

Українка обіграла російську фехтувальницю на чемпіонаті світу в Італії

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розповіла про те, що сказала росіянці Анні Смирновій після перемоги над нею на чемпіонаті світ з фехтування в Мілані.

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«Дуже багато питань про це, дуже багато я чула: «О, сподіваємося, ти скажеш щось погане». Ні. Насамперед я поводилася професійно, я чесно виграла цей бій. Але я їй сказала, що я їй не потисну руку. Все. Я сказала: «Я не потисну тобі руку», – зазначила в інтерв'ю Tribuna.com Харлан.

Нагадаємо, Ольга Харлан була дискваліфікована Міжнародною федерацією фехтування (FIE) за відмову потиснути руку росіянці у поєдинку індивідуального турніру Чемпіонату світ.

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Пізніше стало відомо, що FIE скасувала відсторонення Харлан від командної першості, а Міжнародний олімпійський комітет надав українці путівку на Олімпіаду-2024.

Згодом, Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані.

До слова, жіноча збірна України з фехтування на шаблях не змогла вийти до фіналу чемпіонату світу-2023. У півфінальній зустрічі наша команда у складі Ольги Харлан, дискваліфікацію якої на планетарній першості було призупинено, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової програла Франції з рахунком 32:45.