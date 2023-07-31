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Харлан розповіла, що сказала російській фехтувальниці після перемоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Харлан розповіла, що сказала російській фехтувальниці після перемоги
Ольга Харлан була дискваліфікована Міжнародною федерацією фехтування за відмову потиснути руку росіянці
фото з відкритих джерел

Українка обіграла російську фехтувальницю на чемпіонаті світу в Італії

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан розповіла про те, що сказала росіянці Анні Смирновій після перемоги над нею на чемпіонаті світ з фехтування в Мілані.

«Дуже багато питань про це, дуже багато я чула: «О, сподіваємося, ти скажеш щось погане». Ні. Насамперед я поводилася професійно, я чесно виграла цей бій. Але я їй сказала, що я їй не потисну руку. Все. Я сказала: «Я не потисну тобі руку», – зазначила в інтерв'ю Tribuna.com Харлан.

Нагадаємо, Ольга Харлан була дискваліфікована Міжнародною федерацією фехтування (FIE) за відмову потиснути руку росіянці у поєдинку індивідуального турніру Чемпіонату світ.

Пізніше стало відомо, що FIE скасувала відсторонення Харлан від командної першості, а Міжнародний олімпійський комітет надав українці путівку на Олімпіаду-2024.

Згодом, Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення замінити традиційне рукостискання між спортсменами на привітання на відстані.

До слова, жіноча збірна України з фехтування на шаблях не змогла вийти до фіналу чемпіонату світу-2023. У півфінальній зустрічі наша команда у складі Ольги Харлан, дискваліфікацію якої на планетарній першості було призупинено, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової програла Франції з рахунком 32:45.

Теги: спорт Фехтування фехтувальниця чемпіонат світу російські спортсмени

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