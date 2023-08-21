Україна сенсаційно обіграла господарок на волейбольному Євро-23
Бельгійки при повних трибунах розгромно поступилися українкам
Національна команда України виборола перемогу над збірною Бельгії у третьому турі групового етапу волейбольного чемпіонату Євро-2023. Про це свідчить результат поєдинку.
Українки здолали збірну Бельгії з результатом 3:0 (25:18, 25:23, 25:23). При цьому саме суперники вважались фаворитом зустрічі, адже матчі групи проводяться саме у цій країні.
Зазначимо, що це вже друга перемога збірної України з волейболу у групі жіночого чемпіонату Європи.
Таким чином, «синьо-жовті» наздогнали у таблиці Польщу і Бельгію та розташувались на третій сходинці.
Наступний матч групового етапу Україна проведе в середу, 23 серпня, о 18:00 проти збірної Словенії. У разі перемоги українки достроково гарантуватимуть собі вихід до плей-оф, куди пройдуть чотири найкращі команди.
Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу вийшла до півфіналу Кубка претендентів.
Раніше чоловіча збірна України з волейболу вийшла у фінал Золотої Євроліги.
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