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Україна сенсаційно обіграла господарок на волейбольному Євро-23

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна сенсаційно обіграла господарок на волейбольному Євро-23
Жіноча збірна України з волейболу здолала Бельгію на Євро-2023
фото: CEV

Бельгійки при повних трибунах розгромно поступилися українкам

Національна команда України виборола перемогу над збірною Бельгії у третьому турі групового етапу волейбольного чемпіонату Євро-2023. Про це свідчить результат поєдинку.

Українки здолали збірну Бельгії з результатом 3:0 (25:18, 25:23, 25:23). При цьому саме суперники вважались фаворитом зустрічі, адже матчі групи проводяться саме у цій країні.

Зазначимо, що це вже друга перемога збірної України з волейболу у групі жіночого чемпіонату Європи.

Таким чином, «синьо-жовті» наздогнали у таблиці Польщу і Бельгію та розташувались на третій сходинці.

Україна сенсаційно обіграла господарок на волейбольному Євро-23 фото 1

Наступний матч групового етапу Україна проведе в середу, 23 серпня, о 18:00 проти збірної Словенії. У разі перемоги українки достроково гарантуватимуть собі вихід до плей-оф, куди пройдуть чотири найкращі команди.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу вийшла до півфіналу Кубка претендентів.

Раніше чоловіча збірна України з волейболу вийшла у фінал Золотої Євроліги.

Теги: спорт чемпіонат Європи волейбол

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