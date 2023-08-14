Участь РФ в Олімпіаді: Шмигаль повідомив, що задумала Україна

За час повномасштабної війни росіяни вбили 340 українських спортсменів та тренерів

Коаліція очікує від Міжнародного олімпійського комітету рішучого відсторонення агресора від Олімпіади

Спорт та воєнна агресія несумісні, тому Україна та ще 34 країни сформували коаліцію, яка виступає проти участі росіян та білорусів до Олімпіади у Парижі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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Він зазначив, що держави, які заплямували себе кров'ю українців, не можуть брати участь в Олімпіаді. За час повномасштабної війни росіяни вбили 340 українських спортсменів та тренерів та пошкодили 343 спортивні об'єкти.

«Україна налаштована рішуче. Склалася потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, що включає 35 держав. Разом ми готові бойкотувати Олімпійські Ігри в Парижі, якщо Росія та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях», – наголосив Шмигаль.

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Прем'єр додав, що коаліція очікує від Міжнародного олімпійського комітету рішучого відсторонення агресора від Олімпіади.

Раніше міністр молоді та спорту й голова Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що Україна готова брати участь в Олімпійських іграх у Парижі наступного літа, навіть якщо там будуть спортсмени з Росії та Білорусі під нейтральним прапором.