Російського спортсмена, який підтримує агресію РФ, допущено до чемпіонату світу

Російський спортсмен Олександр Мелехов візьме участь у чемпіонаті світу U20

Російський борець Олександр Мелехов візьме участь у чемпіонаті світу, який відбудеться у вересні у Белграді в Сербії. 21-річний уродженець Новосибірська не приховує свою підтримку російської агресії, позуючи на тлі літери Z, що стала символом війни. Про це пише Base of Ukrainian sports.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У березні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допустити спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародні змагання. Однак у перелік умов МОК було і те, що спортсмени не повинні підтримувати війну або служити в збройних силах. Також наголошувалося, що виступати спортсмени мають під нейтральним прапором.

Міжнародна федерація боротьби вирішила у цьому питанні діяти швидко і вже на початку квітня допустила спортсменів на міжнародні змагання. У своєму повідомленні федерація зазначила, що дотримується умов МОК, серед яких і те, що спортсмени не повинні підтримувати війну.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Серед учасників чемпіонату світу U20 значиться і росіянин Олександр Мелехов – він змагатиметься під нейтральним прапором, але у його Instagram є фотографії, які ставлять сумнів щодо його «нейтральності».

У соцмережі російського спортсмена є фотографія, де він позує на тлі прапора Росії, а поряд видно великий прапор із Z-символікою. Це означає, що вищезгаданий турнір пропагує війну – від початку війни буква Z стала в Росії символом повномасштабної війни проти України.

Уродженець Новосибірська не приховує свою підтримку російської агресії фото: Base of Ukrainian sports

Фотографію було опубліковано 28 тижнів тому, вона розміщена у розділі, де спортсмен публікує момент своїх найвищих досягнень.

Також Мелехов, який став чемпіоном Росії, незаконно відвідував і окупований Крим.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Мелехов незаконно відвідував окупований Крим фото: Base of Ukrainian sports

Мелехов незаконно відвідував окупований Крим фото: Base of Ukrainian sports

UWW, як і раніше, вважає його нейтральним спортсменом, оскільки його участь у чемпіонаті світу була схвалена. Керівник організації раніше доброзичливо висловлювався щодо Росії. У керівництво Федерації входить і близький друг Володимира Путіна Михайло Маміашвілі.

Нагадаємо, виступаючи на відкритті Ігор країн СНД у Мінську, Лукашенко заявив, що нібито до цих змагань прикутий погляд «озлобленого» та «безсилого» Заходу, який намагається викреслити з міжнародного спорту сильних конкурентів.

До слова, Спортивний арбітражний суд у Лозанні скасував рішення Дисциплінарного антидопінгового комітету Російського антидопінгового агентства та визнав винними у порушенні антидопінгових правил бобслеїста Юрія Селіхова та легкоатлета Дениса Огаркова.