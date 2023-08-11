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Російського спортсмена, який підтримує агресію РФ, допущено до чемпіонату світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російського спортсмена, який підтримує агресію РФ, допущено до чемпіонату світу
21-річний уродженець Новосибірська Мелехов не приховує свою підтримку російської агресії
фото: Олександр Мелехов

Російський спортсмен Олександр Мелехов візьме участь у чемпіонаті світу U20

Російський борець Олександр Мелехов візьме участь у чемпіонаті світу, який відбудеться у вересні у Белграді в Сербії. 21-річний уродженець Новосибірська не приховує свою підтримку російської агресії, позуючи на тлі літери Z, що стала символом війни. Про це пише Base of Ukrainian sports.

У березні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допустити спортсменів із Росії та Білорусі на міжнародні змагання. Однак у перелік умов МОК було і те, що спортсмени не повинні підтримувати війну або служити в збройних силах. Також наголошувалося, що виступати спортсмени мають під нейтральним прапором.

Міжнародна федерація боротьби вирішила у цьому питанні діяти швидко і вже на початку квітня допустила спортсменів на міжнародні змагання. У своєму повідомленні федерація зазначила, що дотримується умов МОК, серед яких і те, що спортсмени не повинні підтримувати війну.

Серед учасників чемпіонату світу U20 значиться і росіянин Олександр Мелехов – він змагатиметься під нейтральним прапором, але у його Instagram є фотографії, які ставлять сумнів щодо його «нейтральності».

У соцмережі російського спортсмена є фотографія, де він позує на тлі прапора Росії, а поряд видно великий прапор із Z-символікою. Це означає, що вищезгаданий турнір пропагує війну – від початку війни буква Z стала в Росії символом повномасштабної війни проти України.

Уродженець Новосибірська не приховує свою підтримку російської агресії
Уродженець Новосибірська не приховує свою підтримку російської агресії
фото: Base of Ukrainian sports

Фотографію було опубліковано 28 тижнів тому, вона розміщена у розділі, де спортсмен публікує момент своїх найвищих досягнень.

Також Мелехов, який став чемпіоном Росії, незаконно відвідував і окупований Крим.

Мелехов незаконно відвідував окупований Крим
Мелехов незаконно відвідував окупований Крим
фото: Base of Ukrainian sports
Мелехов незаконно відвідував окупований Крим
Мелехов незаконно відвідував окупований Крим
фото: Base of Ukrainian sports

UWW, як і раніше, вважає його нейтральним спортсменом, оскільки його участь у чемпіонаті світу була схвалена. Керівник організації раніше доброзичливо висловлювався щодо Росії. У керівництво Федерації входить і близький друг Володимира Путіна Михайло Маміашвілі.

Нагадаємо, виступаючи на відкритті Ігор країн СНД у Мінську, Лукашенко заявив, що нібито до цих змагань прикутий погляд «озлобленого» та «безсилого» Заходу, який намагається викреслити з міжнародного спорту сильних конкурентів.

До слова, Спортивний арбітражний суд у Лозанні скасував рішення Дисциплінарного антидопінгового комітету Російського антидопінгового агентства та визнав винними у порушенні антидопінгових правил бобслеїста Юрія Селіхова та легкоатлета Дениса Огаркова.

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Теги: російські спортсмени спорт чемпіонат світу МОК спортивна боротьба

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