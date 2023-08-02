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Суд продовжив відсторонення президента УАФ з посади ще на два місяці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд продовжив відсторонення президента УАФ з посади ще на два місяці
Андрій Павелко був обраний головою УАФ у березні 2015 року
фото з відкритих джерел

Відсторонення Павелка продовжено на два місяці – до 2 жовтня включно

Шевченківський районний суд Львова продовжив відсторонення Андрія Павелка від посади президента Української асоціації футболу. Відсторонення продовжено на два місяці – до 2 жовтня включно, повідомляє footballhub.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але сторона захисту має право подати апеляцію протягом п’яти днів. Суд розглядає справу про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення газону для футбольних полів.

Андрій Павелко був обраний головою УАФ у березні 2015 року. У лютому 2023 року Печерський районний суд Києва відсторонив від посади президента Української асоціації футболу Андрія Павелка до 17 березня у зв’язку з обвинуваченнями у корупції та розкраданні коштів.

16 червня 2023 року, Шевченківським районним судом міста Львова було ухвалено рішення про арешт президента УАФ Андрія Павелка, його відправили до СІЗО на 60 діб. Адвокати УАФ заявили про замовність кримінального переслідування Павелка, а рішення про арешт назвали безпідставним та оскаржили його.

У липні 2023 року Апеляційний суд не задовольнив прохання Андрія Павелка про зміну запобіжного заходу.

Нагадаємо, увечері, 31 липня, у Греції напередодні матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду футбольної Ліги чемпіонів із «Панатінаїкосом» (перша гра – 1:3) стало зле 15-м представникам українського клубу «Дніпро-1».

До слова, Джанлуїджі Буффон найближчим часом розірве контракт із Пармою й оголосить про завершення кар'єри у віці 45 років.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Павелко навколофутбол Українська асоціація футболу

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