У Болгарії перед грою оголосили хвилину мовчання на честь живого футболіста

Прес-служба клубу «Арда» заявила, що їх дезінформували щодо смерті Ганчева

Болгарський футбольний клуб «Арда» вибачився перед колишнім гравцем Петком Ганчевим за проведену помилково хвилину мовчання. Про це повідомляє «Главком».

У неділю, 16 березня, «Арда» перед домашнім матчем 25 туру чемпіонату Болгарії проти «Левські» провела хвилину мовчання на честь Ганчева. Однак ще до закінчення гри прес-служба клубу заявила, що їх дезінформували і ексфутболіст живий.

«Керівництво «Арди» приносить вибачення колишньому гравцю команди Петко Ганчеву та його рідним після того, як клуб отримав невірну інформацію про його смерть. Ми бажаємо Петко Ганчеву довгих років міцного здоров'я та успіхів», – йдеться у заяві команди у соцмережах.

«Арда» з 41 очком посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Болгарії.

79-річний Ганчев виступав за клуб протягом 5 років та забив понад 100 голів.

«Заходжу у двір, а дружина зустрічає мене з плачем. «Петко, Петко, по телевізору сказали, що ти загинув!». Я не міг зрозуміти, що вона мені говорить. Вона пояснила, що їй подзвонили по телефону і розповіли про те, що почули перед матчем. Після цього мені зателефонували двоє моїх друзів. Один з них також дивився по телевізору. «Я дзвоню, а ти не береш слухавку. Я повірив у те, що почув, а потім подзвонив твоїй дружині», – розповів Ганчев.

Нагадаємо, чотириразова чемпіонка Європи з футболу у складі збірної Німеччини Доріс Фітшен померла на 57-му році життя.

Зазначається, що Фітшен померла «після тривалої та тяжкої хвороби».

«З нами більше немає особливої ​​людини. Особливо останніми роками, враховуючи її хворобу, склянка для неї завжди була наполовину повна. Вона завжди дивилася на речі і життя швидше позитивно, ніж негативно, і стала взірцем для наслідування для багатьох із таким ставленням не лише на полі. Для мене було честю працювати разом із Доріс заради розвитку футболу в Німеччині. Для нас це величезний сум», – зазначила генеральна секретарка Німецького футбольного союзу Хайке Ульріх.

Фітшен провела 144 матчі у складі збірної Німеччини. Вона була чотириразовою чемпіонкою Європи. За підсумками чемпіонату Європи 1989 року була визнана найкращим гравцем турніру

Разом із збірною Німеччини вона здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

Також Доріс Фіштен неодноразово ставала чемпіонкою Німеччини та вигравала Кубок Німеччини.

Як повідомлялося, на 66-му році пішов з життя колишній футболіст «Динамо» та тренер дитячо-юнацької школи «Динамо» Сергій Журавльов.

Сергій Журавльов був важливим гравцем чемпіонської команди Валерія Лобановського початку 1980-х років, являючись одним із найталановитіших захисників свого покоління. Два чемпіонства та Кубок СРСР здобувалися за безпосередньої участі Журавльова, та найбільше він запамʼятався вболівальникам із досвідом у складі молодіжної збірної, яка стала чемпіоном Європи у 1980 році.

Ще більшу спадщину Сергій Миколайович залишив вже у якості тренера, протягом багатьох років виховуючи юні таланти в дитячо-юнацькій школі київського «Динамо». Багато його вихованців вважались у різні роки найталановитішими гравцями вітчизняного футболу, багато з них і зараз виступають за українські та закордонні клуби.