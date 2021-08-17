  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Добові – $17. Міністр спорту розказав, як жилось нашим спортсменам на Олімпіаді в Токіо

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За словами&nbsp;Гутцайта, Олімпіада проходила складно для спортсменів - Добові – $17. Міністр спорту розказав, як жилось нашим спортсменам на Олімпіаді в Токіо
    За словами Гутцайта, Олімпіада проходила складно для спортсменів
    Фото: glavcom.ua

    «Щоденно кожному потрібно було здавати коронавірусні тести», – скаржиться Гутцайт

    Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю «Главкому» розповів, які витрати понесла держава під час Олімпіади і скільки нараховували добових спортсменам. Гутцайт також повідомив, з якими додатковими труднощами зіштовхнулися атлети на Іграх-2020.

    «Харчування та проживання оплачував МОК. На державі було забезпечення авіаквитків. Ними займався наш НОК. Національну форму ми отримали безоплатно – цим також займався НОК. Також були добові, приблизно 17$ офіційно за постановою Кабміну. Це для тих, хто проживав у олімпійському селищі», – сказав Гутцайт.

    Міністр спорту розповідає, що в Токіо спортсменам щодня доводилося задавати тести на коронавірус. За його словами, Олімпіада проходила складно, ще й без глядачів. Щоденно кожному потрібно було здавати тести. У випадку підозри про джерело близького контакту для таких людей потрібно було організовувати окремий транспорт, окремі кімнати для проживання, а також харчування.

    «На жаль, і нам доводилось вживати таких заходів щодо наших членів делегацій – у дзюдо, стрільбі з лука, велотреку. Ви чули про ситуацію, в яку потрапила спортсменка і її тренер з веслувального слалому (нашу спортсменку Вікторію Ус зачинили в номері Олімпійського селища після того, як позитивні тести на Covid–19 здали її сусіди по авіарейсу – «Главком»). Ми всі мали завантажити спеціальні програми, які, з одного боку, відстежували наше місце перебування, а з іншого – ми мали кожного дня заповнювати анкету про своє самопочуття та вимірювати температуру тіла. А план перебування кожного члена делегації взагалі мав бути завантажений у систему Оргкомітету за два тижні до приїзду в Токіо. Тому, як ви вважаєте, 15 осіб у складі делегації (тобто представники НОК та міністерства, які займалися організацією цих процесів), на трохи понад 300 членів делегації – це багато чи мало?», – сказав Гутцайт.

    Раніше очільник Міністерства спорту прокоментував ймовірність своєї відставки.

    Також міністр розповів, як формувався список української делегації в Японію і які види спорту зазнали фіаско на Іграх-2020.

    Нагадаємо, олімпійський чемпіон Ігор у Токіо, народний депутат Жан Беленюк планує порушити в парламенті тему надмірної, на його думку, присутності чиновників у складі української делегації на Іграх.

    Раніше легкоатлетка Марина Килипко розповіла, як вплинула на її результат відсутність особистого тренера на Олімпіаді.

    Нагадаємо, Україна показала найгірший результат в медальному заліку на Олімпіадах.

    Читайте також інтерв'ю: Вадим Гутцайт: Якщо депутати вирішать, що 19 медалей – це провал, то хай голосують за мою відставку

    Теги: Олімпіада міністр дзюдо МОК держава тренер харчування Вадим Гутцайт коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Добові – $17. Міністр спорту розказав, як жилось нашим спортсменам на Олімпіаді в Токіо