Добові – $17. Міністр спорту розказав, як жилось нашим спортсменам на Олімпіаді в Токіо

«Щоденно кожному потрібно було здавати коронавірусні тести», – скаржиться Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в інтерв'ю «Главкому» розповів, які витрати понесла держава під час Олімпіади і скільки нараховували добових спортсменам. Гутцайт також повідомив, з якими додатковими труднощами зіштовхнулися атлети на Іграх-2020.

«Харчування та проживання оплачував МОК. На державі було забезпечення авіаквитків. Ними займався наш НОК. Національну форму ми отримали безоплатно – цим також займався НОК. Також були добові, приблизно 17$ офіційно за постановою Кабміну. Це для тих, хто проживав у олімпійському селищі», – сказав Гутцайт.

Міністр спорту розповідає, що в Токіо спортсменам щодня доводилося задавати тести на коронавірус. За його словами, Олімпіада проходила складно, ще й без глядачів. Щоденно кожному потрібно було здавати тести. У випадку підозри про джерело близького контакту для таких людей потрібно було організовувати окремий транспорт, окремі кімнати для проживання, а також харчування.

«На жаль, і нам доводилось вживати таких заходів щодо наших членів делегацій – у дзюдо, стрільбі з лука, велотреку. Ви чули про ситуацію, в яку потрапила спортсменка і її тренер з веслувального слалому (нашу спортсменку Вікторію Ус зачинили в номері Олімпійського селища після того, як позитивні тести на Covid–19 здали її сусіди по авіарейсу – «Главком»). Ми всі мали завантажити спеціальні програми, які, з одного боку, відстежували наше місце перебування, а з іншого – ми мали кожного дня заповнювати анкету про своє самопочуття та вимірювати температуру тіла. А план перебування кожного члена делегації взагалі мав бути завантажений у систему Оргкомітету за два тижні до приїзду в Токіо. Тому, як ви вважаєте, 15 осіб у складі делегації (тобто представники НОК та міністерства, які займалися організацією цих процесів), на трохи понад 300 членів делегації – це багато чи мало?», – сказав Гутцайт.

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