Чи були зайві люди в делегації, які відправила Україна в Токіо? Міністр спорту відкинув усі звинувачення

Вадим Гутцайт: у процесі Олімпіади була можливість коригувати склад делегації, але це стосувалось екстраординарних випадків

«Склад делегації – це не одноосібне рішення Гутцайта», – переконує чиновник

Cписок учасників офіційної делегації України на Олімпійські Ігри – продукт роботи тренерських штабів, представників федерацій, фахівців міністерства та НОК. Склад делегації – це не одноосібне рішення міністра спорту. Про це в інтерв’ю «Главкому» очільник міністерства Вадим Гутцайт.

«Стосовно списку членів делегації, то їх самі федерації складали. Всі ж останнім часом кажуть, що потрібно давати більші повноваження для федерацій», – наголосив чиновник.

З його слів, остаточний склад команди на Ігри в Токіо розглядався і затверджувався у встановленому порядку.

«На першому етапі – тренерською радою та керівним органом відповідної федерації з виду спорту за поданням головного тренера. На другому – узгоджені федерацією пропозиції надаються на розгляд робочої групи з організаційного забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України у міжнародних змаганнях, що проводять олімпійські комітети. Вказана група створена НОК та Мінмолодьспортом. На третьому етапі опрацьовані пропозиції подаються на затвердження НОК та Мінмолодьспорту», – пояснив чиновник.

Після цього виконком НОК, який складається з 27 членів, у тому числі президентів федерацій, погодив склад команди.

«А після погодження виконкомом склад офіційної делегації України на Ігри в Токіо–2020 було затверджено наказом міністерства. Він ще з 14 липня є на сайті міністерства і був доступний для всіх зацікавлених. Тож, як бачите, склад делегації – це не одноосібне рішення Гутцайта, а продукт роботи великої кількості спеціалістів: тренерських штабів, представників федерацій, фахівців міністерства та НОК. Саме рішення також опрацьовували і приймали колегіально», – додав очільник Мінмолодьспорту.

Він підтвердив: у процесі Олімпіади була можливість коригувати склад делегації, але це стосувалось екстраординарних випадків.

«Наприклад, у розпал змагань представниць велоспорту на треку був госпіталізований єдиний тренер, який супроводжував спортсменок Олену Старікову та Любов Басову в Японії. Ми оперативно опрацювали цю ситуацію спільно з Федерацією велоспорту та НОК України і делегували у Японію ще одного тренера. У цей час Старікова успішно долала один за одним кваліфікаційні відбори, і вказана ситуація не завадила їй у підсумку здобути срібну медаль», – повідомив Гутцайт.

Він переконаний у тому, що склад української делегації у Токіо себе виправдав і розподілу не потребував.

«Якщо спортсмени не кажуть, що у них були всередині селища якісь питання, значить, він (склад делегації – «Главком») спрацював гарно. Куди ще перерозподілити? Аби потім спортсменів не було кому зустрічати, поселяти, замовляти прибирання, транспорт, проводити реабілітацію, надавати підтримку з антидопінгових питань, купувати авіаквитки, відповідати за «ковідні» тести, які там щодня робилися, вносити дані в різні системи і програми? Зробімо так. На наступну Олімпіаду зовсім ніхто не поїде з організаторів, і наші спортсмени тоді, зокрема Жан Беленюк, самі подивляться, як все це буде відбуватися», – запропонував очільник Мінмолодьспорту.

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