В МЗС відповіли Росії через нову форму збірної України
Дмитро Кулеба заявив, що не дозволить ображати національні символи
Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі сподобалася нова форма футбольної збірної. Про це він написав у Twitter.
«Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги», – написав міністр.
Раніше голова Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що Україна виступить у новій формі з обрисом карти України включно з Кримом. Крім того, на футболці буде напис гасла “Слава Україні/Героям Слава!”.
Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!#МиЗбірна #МиУкраїна pic.twitter.com/RGmV6Bnd4I— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021
Російські політики закликали заборонити використання такого дизайну.
УЄФА не звернув уваги на волання росіян.
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