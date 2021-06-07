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    В МЗС відповіли Росії через нову форму збірної України

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    Дмитро Кулеба не дозволить ображати національні символи - В МЗС відповіли Росії через нову форму збірної України
    Дмитро Кулеба не дозволить ображати національні символи
    Фото з відкритих джерел

    Дмитро Кулеба заявив, що не дозволить ображати національні символи

    Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі сподобалася нова форма футбольної збірної. Про це він написав у Twitter.

    «Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги», – написав міністр.

    Раніше голова Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що Україна виступить у новій формі з обрисом карти України включно з Кримом. Крім того, на футболці буде напис гасла “Слава Україні/Героям Слава!”.

    Російські політики закликали заборонити використання такого дизайну.

    УЄФА не звернув уваги на волання росіян.

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    Теги: рекорд Україна Twitter
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    В МЗС відповіли Росії через нову форму збірної України