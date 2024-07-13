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Дотрималася слова. Міністерка спорту Франції поплавала у Сені

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Дотрималася слова. Міністерка спорту Франції поплавала у Сені
Амелі Удеа-Кастера (ліворуч) заявила, що хотіла продемонструвати результати роботи державних служб упродовж останніх чотирьох років

На Сені мають провести змагання з тріатлону та плавання на відкритій воді.

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера дотрималася обіцянки викупатися у річці Сені перед Олімпійськими іграми 2024 року в Парижі.

«Ми сказали, що будемо готові до Олімпіади, і ми готові. Це чудово, обіцянку виконано!» – заявила Удеа-Кастера.

Вона додала, що хотіла продемонструвати результати роботи державних служб упродовж останніх чотирьох років.

Варто зазначити, що деякі екологи стверджували, що якість води в Сені не відповідає нормам, що рекомендуються для купання.

При цьому останні дослідження, проведені наприкінці червня, показали покращення якості води до допустимих значень.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. На Сені мають провести змагання з тріатлону та плавання на відкритій воді.

Теги: олімпійські ігри плавання Париж

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