Дотрималася слова. Міністерка спорту Франції поплавала у Сені
На Сені мають провести змагання з тріатлону та плавання на відкритій воді.
Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера дотрималася обіцянки викупатися у річці Сені перед Олімпійськими іграми 2024 року в Парижі.
«Ми сказали, що будемо готові до Олімпіади, і ми готові. Це чудово, обіцянку виконано!» – заявила Удеа-Кастера.
Promesse tenue ! 🏊
Avec @AHanquinquant, notre champion paralympique de triathlon, qui fêtait son rôle de porte-drapeau à Paris 2024 ! 🇫🇷 pic.twitter.com/SsJYaWwhSS
Вона додала, що хотіла продемонструвати результати роботи державних служб упродовж останніх чотирьох років.
Варто зазначити, що деякі екологи стверджували, що якість води в Сені не відповідає нормам, що рекомендуються для купання.
При цьому останні дослідження, проведені наприкінці червня, показали покращення якості води до допустимих значень.
Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. На Сені мають провести змагання з тріатлону та плавання на відкритій воді.
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