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Скільки медалей здобуде Україна на Олімпіаді: прогнози аналітиків

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Скільки медалей здобуде Україна на Олімпіаді: прогнози аналітиків
Легкоатлетка Ярослава Магучіх є однією з головних надій України на Олімпіаді в Парижі

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Україна потрапить до топ-15 медального заліку Олімпійських ігор у Парижі з 17 нагородами. Такий прогноз зробили аналітики порталу Gracenote.

Прогнозується, що Україна здобуде дві золотих, п'ять срібні та десять бронзових нагород.

Скільки медалей здобуде Україна на Олімпіаді: прогнози аналітиків фото 1

На попередній літній Олімпіаді, яка відбулася у Токіо, збірна України здобула 19 медалей: одну золоту, шість срібних та 12 бронзових.

Перемогу в медальному заліку Олімпіади в Парижі Gracenote прогнозує збірній США. Аналітики очікують, що американці здобудуть 123 нагороди, з них 37 – золотих.

Друге місце у заліку Gracenote віддав команді Китаю, яка за оцінками, виграє 36 золотих нагороди та загалом здобуде 86 медалей.

Трійку прогнозованого заліку Gracenote закриває збірна Великої Британії, якій пророкують 62 нагороди, серед яких 14 – «золотих».

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: спорт Збірна України олімпійські ігри Олімпіада

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