Україна вимагає відсторонити від Олімпіади дзюдоїстів з РФ, які підтримують війну

Дзюдоїстка Таймазова фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Міністерство молоді та спорту України, разом з Національним олімпійським комітетом та Федерацією дзюдо України, вимагає відсторонити російських та білоруських атлетів, що підтримують війну, від участі у Олімпійських іграх.

Відповідний лист до МОК та Міжнародної федерації дзюдо підписали очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт та президент федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

Серед російських дзюдоїстів, які вибороли олімпійські ліцензії, присутні спортсмени, що підтримують війну Росії проти України. Зокрема, йдеться про Інала Тасоєва, Мадіну Таймазову, Тимура Арбузова, Рамазана Абдулаєва, Михайла Ігольникова, Данила Лаврентьєва, Мурада Чопанова, Матвія Каніковського, Далі Лілуашвілі, Еліс Старцеву, Дар'ю Курбонмамадову та Сабіну Гілязову.

«Окремо висловлюємо вдячність за додаткові докази порушення умов нейтральності вказаними спортсменами watchers.media. Наголошуємо, що вся російська та білоруська спортивна спільнота є інструментом державної політики країн-агресорів, і усі спортсмени із російським та білоруським громадянством не можуть відповідати достатнім критеріям для набуття статусу індивідуального нейтрального атлета (AIN).», – зазначають автори звернення.

Нагадаємо, що російська дзюдоїстка Мадіна Таймазова фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.