Чи скасують Олімпіаду у Парижі? Офіційний коментар МОК
МОК спростував повідомлення про можливе скасування літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив з офіційною заявою, в якій спростував повідомлення про можливе скасування літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі.
«Очевидно, що це частина кампанії дезінформації, що триває, проти Франції, МОК і його президента, а також Олімпійських ігор. Це не має жодної фактичної основи. Президент МОК і весь олімпійський рух з великим нетерпінням чекають на чудові Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, які розпочнуться з церемонії відкриття 26 липня», – йдеться в заяві прес-служби МОК.
Нагадаємо, 9 червня президент Франції Еммануель Макрон розпустив Національні збори та призначив дострокові парламентські вибори. Після цього з'явилися чутки про можливе скасування або перенесення Олімпійських ігор.
Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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