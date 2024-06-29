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Збірна Росії з дзюдо відмовилася від участі в Олімпіаді і звинуватила у цьому МОК

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Збірна Росії з дзюдо відмовилася від участі в Олімпіаді і звинуватила у цьому МОК
З урахуванням того, що на Ігри запросили лише чотирьох російських дзюдоїстів з 17, президія вирішила відмовитися від участі в Іграх в Парижі
фото з відкритих джерел

У Федерації дзюдо РФ пожалілися, що «без участі росіян змагання з дзюдо будуть неповноцінними»

Збірна Росії з дзюдо відмовляється від запрошення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі. Про це йдеться на сайті Федерації дзюдо Росії.

Зазначається, що МОК у п'ятницю, 28 червня, оголосив про допуск чотирьох російських дзюдоїстів на Олімпіаду в Парижі. Запрошення отримали Валерій Єндовіцький, Махмадбек Махмадбеков, Еліс Старцева та Далі Лілуашвілі.

Як зазначили у Федерації, «без участі росіян змагання з дзюдо будуть неповноцінними». Тож з урахуванням того, що на Ігри запросили лише чотирьох російських дзюдоїстів з 17, президія вирішила відмовитися від участі в Іграх в Парижі.

«У Федерації констатували, розрахунок на те, що здоровий глузд і намір організувати повноцінну Олімпіаду за участю спортсменів із Росії та Білорусії переможе політичні інтриги, не виправдався», – пожалілися російські спортсмени.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Напередодні Міністерство молоді та спорту України, разом з Національним олімпійським комітетом та Федерацією дзюдо України, вимагало відсторонити російських та білоруських атлетів, що підтримують війну, від участі у Олімпійських іграх. Відповідний лист до МОК та Міжнародної федерації дзюдо підписали очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент НОК України Вадим Гутцайт та президент федерації дзюдо України Михайло Кошляк.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: запрошення олімпійські ігри президент російські спортсмени дзюдо Олімпіада

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