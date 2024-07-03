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Україна визначилася зі складом футбольної збірної на Олімпіаді-2024

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна визначилася зі складом футбольної збірної на Олімпіаді-2024
Олімпійська збірна України у матчі з Японією U-23
фото з відкритих джерел

Незабаром олімпійська збірна України вирушить до Франції

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань оприлюднив заявку на Олімпіаду-2024 в Парижі. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Склад олімпійської збірної України

Воротарі:

Яків Кінарейкін («Дніпро-1» Дніпро), Кіріл Фесюн («Шахтар» Донецьк), Георгій Єрмаков («Олександрія» Олександрія).

Захисники:

Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Арсеній Батагов («Зоря» Луганськ), Ілля Крупський, Євген Павлюк (обидва – «Ворскла» Полтава), Олександр Мартинюк («Олександрія» Олександрія), Олексій Сич («Рух» Львів), Володимир Салюк («Чорноморець» Одеса).

Півзахисники:

Максим Хлань («Лехія», Польща), Валентин Рубчинський («Дніпро-1» Дніпро), Артем Шулянський («Олександрія» Олександрія), Максим Брагару, Микола Михайленко (обидва — «Динамо» Київ), Владислав Велетень («Колос» Ковалівка), Олег Федор («Рух» Львів), Дмитро Криськів, Кирило Сігеєв, Олег Очеретько (усі – «Шахтар» Донецьк).

Нападники:

Ігор Краснопір («Рух» Львів), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).

Зазначимо, 7 липня олімпійська збірна України вирушить із Києва до Франції, де в межах підготовки до літніх Ігор проведе одразу два товариські поєдинки. 

Синьо-жовті планують прибути до своєї бази в спортивному комплексі Plaine des Sports в аквітанському містечку Сен-Поль-ле-Дакс 8 липня. Того ж дня має розпочатися й тренувальний збір, який міститиме безпосередні заняття на полі, а також теоретичні сесії.

Перший товариський поєдинок, проти олімпійської збірної Єгипту, команда Руслана Ротаня проведе 14 липня (початок – о 18:30 за місцевим часом, 19:30 за київським) на одному з полів комплексу Plaine des Sports.

Друга гра, проти олімпійської збірної Парагваю, відбудеться 18 липня (початок – о 19:30 за Києвом) також в аквітанському містечку, Ажетмо, на стадіоні «Алан Лансамен».

Як повідомлялося, наставник олімпійської збірної Руслан Ротань очікує, що УАФ матиме великі проблеми у переговорах з клубами з приводу гравців.

Нагадаємо, Україна потрапить до топ-15 медального заліку Олімпійських ігор у Парижі з 17 нагородами. Такий прогноз зробили аналітики порталу Gracenote. Прогнозується, що Україна здобуде дві золотих, п'ять срібні та десять бронзових нагород.

До слова, американська телекомпанія NBC використовуватиме штучний інтелект для озвучування сюжетів про Олімпіаду у Парижі.

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Теги: олімпійські ігри Збірна України Франція навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Українська асоціація футболу

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