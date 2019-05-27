Довели: тренер «Карпат» не витримав і подав у відставку



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Фабрі Ґонсалес втомився від нездорових емоцій FCKarpaty.Com.Ua

Фабрі Ґонсалес стверджує, що прохав про відставку кілька разів

Іспанський спеціаліст Фабрі Ґонсалес подав у відставку з посади наставника львівських «Карпат», а керівництво клубу її прийняло. До завершення чемпіонату «зелено-білих» готуватиме виконувач обов’язків головного тренера, один з рекордсменів за кількістю проведених матчів в елітному дивізіоні українського футболу Олександр Чижевський.

Терпець Фабрі лусьнув після матчу 31-го туру УПЛ, у якому львів'яни, ведучи на власному полі 3:1 у зустрічі з донецьким «Олімпіком», примудрилися за 13 заключних хвилин розгубити перевагу і зіграти 3:3.

«Не знаю, що й казати. Як тренеру і як професіоналу мені надзвичайно сумно. Є такі речі, які я не до кінця розумію. «Карпати» зробили достатньо, щоб здобути перемогу в цій грі. Залишається декілька хвилин до кінця матчу, команда виграє 3:1 і тут два м’ячі прокотилися по центру поля і стали голами. Вже не знаю, що й казати. Я приїхав сюди, щоб працювати і захищати цю команду з відкритим серцем. Були такі ситуації, коли я давав клубу прийняти рішення щодо моєї посади. І щоразу мене запитували, чи можу продовжувати далі. Сказав, що у мене ще є сили. Але я втомився, що ми кожного тижня працюємо, але ця робота з якихось причин не дає результату. Завжди відбувається щось таке, чого зрозуміти не можу. Зараз можу офіційно сказати, що сил у мене більше немає, щоб продовжувати працювати в цій команді. Я більше не можу нічого зробити», - сказав тренер відразу після гри.

Подальші події підтвердили, що ця заява не була просто емоціями. Через два дні Фабрі Ґонсалес пішов офіційно і вустами клубної прес-служби попрощався з командою і вболівальниками.

«Для мене було величезним задоволенням працювати в «Карпатах», бо це команда, яка має велику історію. Дуже вдячний керівництву клубу за час, який нам надали для роботи. Україна мені дуже сподобалась, я із задоволенням провів би тут час. Проте їду звідси дещо сумний, адже мені хотілося б, щоб у плані спортивних досягнень все завершилося дещо краще. Дай Боже, щоб в останньому матчі команда здобула перемогу та нагоду залишитися у Прем’єр-лізі. Я був би щасливий від цього».

Нагадаємо, що перед матчем заключного туру з «Арсеналом», який відбудеться у суботу? 29 травня, в Києві, львів'яни посідають третє знизу, десяте місце. Щоб уникнути перехідних матчів за право залишитися в Прем'єр-лізі, одеситам треба перемагати і сподіватися на поразку «Олімпіка», який в той же час розпочне матч у Полтаві проти «Ворскли».