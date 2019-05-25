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    «Карпати» у драматичному матчі втратили шанс вибратися з провалля

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    Після дублю Сергія М'якушка&nbsp;&laquo;Карпати&raquo; майже перемогли. Але&nbsp;&laquo;майже&raquo; не рахується - «Карпати» у драматичному матчі втратили шанс вибратися з провалля
    Після дублю Сергія М'якушка «Карпати» майже перемогли. Але «майже» не рахується
    UA-Футбол

    За 13 хвилин до фінального свистка львів'яни вели 3:1, але перемоги не втримали

    Львівські «Карпати» мали всі шанси, щоб за тур до фінішу української футбольної Прем'єр-ліги покинути нарешті небезпечну зону і вийти на рятівне дев'яте місце.

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    У матчі з основним конкурентом у боротьбі за виживання галичани на 77-й хвилині повели 3:1, але примудрилися втратити перемогу, яка була майже у кишені.

    «Карпати» (Львів) - «Олімпік» (Донецьк) - 3:3

    Голи: 0:1 - Матар Діейє (2). 1:1 - Онґла (15). 2:1 - М'якушко (75). 3:1 - М'якушко (77, з пенальті). 3:2 - Олексій Гай (82). 3:3 - Матар Діейє (89)

    «Карпати»: Кучинський – Денис Мірошниченко, Андрій Нестеров (к), Олексій Ковтун, Мегреміч – Кльоц, Онґла – М'якушко, Франсіско Ді Франко (Роман Толочко, 88), Олексій Гуцуляк (Дебелко, 90+3) – Понде. Тренер - Фабрі Ґонсалес

    «Олімпік»: Кринський – Ксьонз, Дмитро Гришко (к), Євген Цимбалюк, Клименчук (Євген Пасіч, 46) – Олексій Гай, Андрій Кравчук (Рінар Валєєв, 53) – Політило (Максим Дегтярьов, 79), Максім До Коуто, Вантух – Матар Діейє. Тренер - Ігор Климовський

    Судді: Костянтин Труханов (Харків) - Михайло Маланчук (Кіцмань), Журибіда (Луцьк)

    Попередження: Понде (85) - Матар Діейє (89)

    25 травня. Львів. Стадіон «Україна». 1 425 глядачів

    «Карпати» - «Олімпік». Цей м'яч Сергія М'якушка вивів львів'ян уперед 3:1

    Таким чином, в «Олімпіка» залишилося 33 очки і за тур до фінішу він залишається дев'ятим. У «Карпат» на три очки менше. В заключному поєдинку проти «Арсенала» у Києві їм треба вигравати ще й тому, щоб не дати обійти себе «Чорноморцю», який має 28 пунктів і посідає 11-те місце. «Олімпіку» в заключному матчі з «Ворсклою» достатньо не програти.

    Якщо «Карпати» залишаться десятими, то в перехідних матчах 4 і 8 червня вони зіграють з третьою командою другої ліги, якою сьогодні стала луцька «Волинь».

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    Володимир Вантух Прем’єр-ліга ФК Олімпік ФК Карпати Франсіско Ді Франко Мартін Онґла Фабрі Ґонсалес Дмитро Гришко Олексій Гай Максим Кучинський Аді Мегреміч Сергій М'якушко Роман Толочко Олексій Ковтун Євген Цимбалюк Матар Діейє Крістіан Понде Олексій Гуцуляк Андрій Кравчук Максим Дегтярьов
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