«Карпати» у драматичному матчі втратили шанс вибратися з провалля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після дублю Сергія М'якушка «Карпати» майже перемогли. Але «майже» не рахується UA-Футбол

За 13 хвилин до фінального свистка львів'яни вели 3:1, але перемоги не втримали

Львівські «Карпати» мали всі шанси, щоб за тур до фінішу української футбольної Прем'єр-ліги покинути нарешті небезпечну зону і вийти на рятівне дев'яте місце.

У матчі з основним конкурентом у боротьбі за виживання галичани на 77-й хвилині повели 3:1, але примудрилися втратити перемогу, яка була майже у кишені.

«Карпати» (Львів) - «Олімпік» (Донецьк) - 3:3

Голи: 0:1 - Матар Діейє (2). 1:1 - Онґла (15). 2:1 - М'якушко (75). 3:1 - М'якушко (77, з пенальті). 3:2 - Олексій Гай (82). 3:3 - Матар Діейє (89)

«Карпати»: Кучинський – Денис Мірошниченко, Андрій Нестеров (к), Олексій Ковтун, Мегреміч – Кльоц, Онґла – М'якушко, Франсіско Ді Франко (Роман Толочко, 88), Олексій Гуцуляк (Дебелко, 90+3) – Понде. Тренер - Фабрі Ґонсалес

«Олімпік»: Кринський – Ксьонз, Дмитро Гришко (к), Євген Цимбалюк, Клименчук (Євген Пасіч, 46) – Олексій Гай, Андрій Кравчук (Рінар Валєєв, 53) – Політило (Максим Дегтярьов, 79), Максім До Коуто, Вантух – Матар Діейє. Тренер - Ігор Климовський

Судді: Костянтин Труханов (Харків) - Михайло Маланчук (Кіцмань), Журибіда (Луцьк)

Попередження: Понде (85) - Матар Діейє (89)

25 травня. Львів. Стадіон «Україна». 1 425 глядачів

«Карпати» - «Олімпік». Цей м'яч Сергія М'якушка вивів львів'ян уперед 3:1

Таким чином, в «Олімпіка» залишилося 33 очки і за тур до фінішу він залишається дев'ятим. У «Карпат» на три очки менше. В заключному поєдинку проти «Арсенала» у Києві їм треба вигравати ще й тому, щоб не дати обійти себе «Чорноморцю», який має 28 пунктів і посідає 11-те місце. «Олімпіку» в заключному матчі з «Ворсклою» достатньо не програти.

Якщо «Карпати» залишаться десятими, то в перехідних матчах 4 і 8 червня вони зіграють з третьою командою другої ліги, якою сьогодні стала луцька «Волинь».