Красивий гол Шведа не врятував «Карпати» від поразки у Чернігові (відео)
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Розсилка
Долю зустрічі вирішив м'яч з пенальті
Чернігівська «Десна» перемогла львівські «Карпати» у матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу.
«Десна» (Чернігів) – «Карпати» (Львів) – 2:1
Голи: 1:0 - Картушов (8). 1:1 - Мар'ян Швед (19). 2:1 - Денис Фаворов (72, з пенальті)
«Десна»: Паст - Денис Фаворов, Імереков, Гітченко, Слінкін - Огіря, Богданов (Парцванія, 90+2) - Старенький (Олександр Волков, 73), А. Фаворов, Картушов - Олександр Філіпов (Михайло Сергійчук, 40). Тренер – Олександр Рябоконь
«Карпати»: Кучинський - Олексій Ковтун, Андрій Нестеров (Папа Ґуйє, 68), Сандохадзе - Мякушко, Кльоц, Онґла, Бусько, Йода (Кевін Мендес, 81) - Мар'ян Швед, Родріґо Варґас (Олексій Гуцуляк, 56). Тренер – Фабрі Ґонсалес
Судді: Монзуль (Харків) - Ардашева (Київ), Марина Стрілецька (Суми)
Попередження: Артем Фаворов (29) – Онґла (83)
14 квітня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна
Після цієї перемоги «Десна» має 34 очка і очолює другу шістку української Прем'єр-ліги. «Карпати» з 24-ма пунктами в активі дев'яті.