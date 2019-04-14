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    Красивий гол Шведа не врятував «Карпати» від поразки у Чернігові (відео)

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    Сергій М'якушко і його &laquo;Карпати&raquo; зазнали 12-ї поразки в сезоні - Красивий гол Шведа не врятував «Карпати» від поразки у Чернігові (відео)
    Сергій М'якушко і його «Карпати» зазнали 12-ї поразки в сезоні
    ФК Карпати

    Долю зустрічі вирішив м'яч з пенальті

    Чернігівська «Десна» перемогла львівські «Карпати» у матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу.

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    «Десна» (Чернігів) – «Карпати» (Львів) – 2:1

    Голи: 1:0 - Картушов (8). 1:1 - Мар'ян Швед (19). 2:1 - Денис Фаворов (72, з пенальті)
    «Десна»: Паст - Денис Фаворов, Імереков, Гітченко, Слінкін - Огіря, Богданов (Парцванія, 90+2) - Старенький (Олександр Волков, 73), А. Фаворов, Картушов - Олександр Філіпов (Михайло Сергійчук, 40). Тренер – Олександр Рябоконь
    «Карпати»: Кучинський - Олексій Ковтун, Андрій Нестеров (Папа Ґуйє, 68), Сандохадзе - Мякушко, Кльоц, Онґла, Бусько, Йода (Кевін Мендес, 81) - Мар'ян Швед, Родріґо Варґас (Олексій Гуцуляк, 56). Тренер – Фабрі Ґонсалес
    Судді: Монзуль (Харків) - Ардашева (Київ), Марина Стрілецька (Суми)
    Попередження: Артем Фаворов (29) – Онґла (83)
    14 квітня. Чернігів. Стадіон імені Гагаріна

    Після цієї перемоги «Десна» має 34 очка і очолює другу шістку української Прем'єр-ліги. «Карпати» з 24-ма пунктами в активі дев'яті.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК Карпати ФК «Десна» Мар'ян Швед Карім Йода Мартін Онґла Фабрі Ґонсалес Артем Фаворов Денис Фаворов Олександр Рябоконь Єгор Картушов Максим Кучинський Папа Ґуйє Сергій М'якушко Олександр Волков Михайло Сергійчук Ніка Сандохадзе Олексій Ковтун Олексій Гуцуляк Родріґо Варґас
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