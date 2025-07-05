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Ексрозвідник США розповів, коли Трамп «стане агресивнішим» щодо Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Ексрозвідник США розповів, коли Трамп «стане агресивнішим» щодо Росії
Президент США Дональд Трамп і очільник Росії Володимир Путін перед двосторонньою зустріччю у 2018 році
фото: Reuters

Кервін Аукойн розповів, що може змусити президента США змінити підхід до питання завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп хоче покласти край війні в Україні. Насамперед тому, що він хоче сказати: він це зробив. Однак йому байдуже, як він цього досягне. Змінити підхід Тампа може змусити поїздка на місце подій в Україні та можливість на власні очі побачити, що насправді відбувається. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю «Радіо Свобода» висловив колишній голова розвідки Сил спецоперацій США Кервін Аукойн.

«Якщо ми й далі бачитимемо, як Росія атакує цивільні, комерційні об’єкти України та розпочне наступ на захід України, гадаю, Дональд Трамп змінить свою думку і стане більш агресивним щодо Росії. Якщо ж говорити про те, чи побачимо більше фізичного втручання США у війну? Абсолютно не вважаю, що Дональд Трамп чи американський народ мають бажання робити це навіть після всіх цих років спустошення та відсутності підтримки, які відбуваються зараз», – заявив ексрозвідник.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським у п’ятницю та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії. 

Раніше ми писали, що після телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом з'явилися нові сигнали про можливе відновлення постачання систем Patriot для української ППО. За інформацією агентства Reuters, Володимир Зеленський заявив, що під час розмови обговорив з американським президентом питання протиповітряного захисту та домовився працювати над посиленням спроможності України «захищати небо», особливо в умовах ескалації російських авіаударів.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак поінформував, що відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. «Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро», – йдеться у повідомленні.

Згодом Зеленський розкрив зміст розмови з Трампом: «Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами», – зазначив президент.

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Теги: війна Україна наступ Дональд Трамп росія

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