Прем'єр Хорватії звинуватив президента у захисті інтересів Росії

Пленкович: У словах тих, хто представляє Хорватію, не повинно бути жодної краплі розуміння чи виправдання для дій Путіна або Росії

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович не розуміє, як можна виправдовувати Володимира Путіна, який уже понад три роки веде війну проти України

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович звинуватив президента Зорана Мілановича в тому, що той захищає інтереси Кремля більше, ніж національні інтереси Хорватії. Про це повідомляє Večernji list, передає «Главком».

Таку реакцію глава уряду озвучив у відповідь на нещодавню заяву Мілановича, який розкритикував відсутність діалогу між лідерами західних країн і росією, вважаючи це помилкою.

Пленкович висловив подив з приводу таких висловлювань і заявив, що не розуміє, як можна виправдовувати або проявляти розуміння до Володимира Путіна, який уже понад три роки веде загарбницьку війну проти України.

«У словах тих, хто представляє Хорватію, не повинно бути жодної краплі розуміння чи виправдання для дій Путіна або Росії. Я не розумію, за якою логікою або філософією це взагалі можливо», – наголосив прем’єр.

За словами Пленковича, президент Міланович уже три роки фактично транслює риторику, що ближча до Кремля, ніж до позицій самої Хорватії, її західних партнерів і союзників. І ця практика, за словами очільника уряду, вже стала звичною та майже безкарною.

Він також звернув увагу на результати соціологічних опитувань, згідно з якими частина хорватського суспільства й досі підтримує російську сторону, що, на його думку, є серйозним викликом для національної політики та ганьбою для політичного життя країни.

Раніше ми писали, що головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що підтримка Росії у війні проти України з боку китайських компаній становить серйозну загрозу для безпеки Європи. Про це повідомляє Дипломатична служба ЄС, передає «Главком».

Заява пролунала 2 липня у Брюсселі під час 13-го Стратегічного діалогу між Європейським Союзом та Китаєм, який відбувся під спільним головуванням Верховної представниці ЄС Каї Каллас та міністра закордонних справ КНР Ван І.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європа повинна робити більше для України і для власної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Посадовиця вказала на численні гібридні акти, які РФ здійснює проти країн ЄС: порушення повітряного простору, проведення військових навчань біля кордонів ЄС, атаки на інфраструктуру, вербування злочинців для здійснення диверсій тощо. «Минулого року Росія витратила на оборону більше, ніж весь Європейський Союз. Цього року Росія витрачає на оборону більше, ніж на охорону здоров'я, освіту і соціальну політику разом узяті. Це довгостроковий план довгострокової агресії», – наголосила вона.