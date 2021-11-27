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    Шевченко налаштований пройти шлях Моурінью

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    Андрій Шевченко має намір врятувати&nbsp;&laquo;Дженоа&raquo; від вильоту з Серії А - Шевченко налаштований пройти шлях Моурінью
    Андрій Шевченко має намір врятувати «Дженоа» від вильоту з Серії А
    фото з відкритих джерел

    Український тренер «Дженоа» мріє виграти Лігу чемпіонів як тренер

    Андрій Шевченко, який нещодавно очолив команду Серії А «Дженоа», розповів про свої цілі у футболі.

    «Я згоден з Моурінью: треба справді бути божевільним, щоб працювати тренером. Це складний тиск, який водночас зачаровує. Я тільки на початку свого шляху, а у Жозе за плечима кілька фіналів Ліги чемпіонів. Сподіваюся, зазнаю тих самих почуттів, що й він», – наводить слова Шевченка Secolo XIX.

    «Рома» здобула перемогу над «Дженоа» у матчі 13-го туру італійської Серії А. Зустріч пройшла у Генуї на стадіоні «Луїджі Ферраріс» і завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей.

    Це був перший матч у «Дженоа» для головного тренера Андрія Шевченка. Після п'яти років роботи на чолі національної збірної України Шевченко очолив клуб Серії А. Контракт підписано до 2024 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченко налаштований пройти шлях Моурінью