Шевченко налаштований пройти шлях Моурінью

Український тренер «Дженоа» мріє виграти Лігу чемпіонів як тренер

Андрій Шевченко, який нещодавно очолив команду Серії А «Дженоа», розповів про свої цілі у футболі.

«Я згоден з Моурінью: треба справді бути божевільним, щоб працювати тренером. Це складний тиск, який водночас зачаровує. Я тільки на початку свого шляху, а у Жозе за плечима кілька фіналів Ліги чемпіонів. Сподіваюся, зазнаю тих самих почуттів, що й він», – наводить слова Шевченка Secolo XIX.

«Рома» здобула перемогу над «Дженоа» у матчі 13-го туру італійської Серії А. Зустріч пройшла у Генуї на стадіоні «Луїджі Ферраріс» і завершилася з рахунком 2:0 на користь гостей.

Це був перший матч у «Дженоа» для головного тренера Андрія Шевченка. Після п'яти років роботи на чолі національної збірної України Шевченко очолив клуб Серії А. Контракт підписано до 2024 року.