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    Джима пропустить спринтерську гонку на етапі Кубку світу в Італії

    Юлія захворіла, тому квота України не буде використана повністю
    У четвер, 18 січня, в італійському Антгольці спринтерською гонкою у жінок стартує шостий етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18. Олена Підгрушна та Юлія Журавок не виступлять на цьому етапі. Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, Юлія Джима захворіла, тому теж не вийде на старт цієї гонки. Перегони розпочнуться о 15:15 за
    • Сьогодні, 08:08
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    Юлія Джима. Фото ФБУ
    Юлія Джима. Фото ФБУ

    Юлія захворіла, тому квота України не буде використана повністю

    У четвер, 18 січня, в італійському Антгольці спринтерською гонкою у жінок стартує шостий етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18.

    Олена Підгрушна та Юлія Журавок не виступлять на цьому етапі.

    Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, Юлія Джима захворіла, тому теж не вийде на старт цієї гонки.

    Перегони розпочнуться о 15:15 за київським часом.

    Українські біатлоністки отримали наступні стартові номери:

    18. Валя Семеренко
    34. Віта Семеренко
    44. Анастасія Меркушина
    82. Ірина Варвинець
    103. Ольга Абрамова.

    Раніше став відомий попередній склад збірної України з біатлону на Олімпіаду.

    А перед цим стало відомо, без яких лідерів виступить збірна України на п'ятому етапі Кубку світу з біатлону.

    біатлон Кубок світу
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