Джима пропустить спринтерську гонку на етапі Кубку світу в Італії
- Сьогодні, 08:08
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Юлія захворіла, тому квота України не буде використана повністю
У четвер, 18 січня, в італійському Антгольці спринтерською гонкою у жінок стартує шостий етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18.
Олена Підгрушна та Юлія Журавок не виступлять на цьому етапі.
Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, Юлія Джима захворіла, тому теж не вийде на старт цієї гонки.
Перегони розпочнуться о 15:15 за київським часом.
Українські біатлоністки отримали наступні стартові номери:
18. Валя Семеренко
34. Віта Семеренко
44. Анастасія Меркушина
82. Ірина Варвинець
103. Ольга Абрамова.
Раніше став відомий попередній склад збірної України з біатлону на Олімпіаду.
А перед цим стало відомо, без яких лідерів виступить збірна України на п'ятому етапі Кубку світу з біатлону.