Джима пропустить спринтерську гонку на етапі Кубку світу в Італії

Юлія захворіла, тому квота України не буде використана повністю

У четвер, 18 січня, в італійському Антгольці спринтерською гонкою у жінок стартує шостий етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18. Олена Підгрушна та Юлія Журавок не виступлять на цьому етапі. Як інформує офіційний сайт Федерації біатлону України, Юлія Джима захворіла, тому теж не вийде на старт цієї гонки. Перегони розпочнуться о 15:15 за