  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, без яких лідерів виступить збірна України на п'ятому етапі Кубку світу з біатлону

    До Італії не поїдуть Олена Підгрушна та Сергій Семенов
    У найближчий четвер, 18 січня, в італійському Антгольці/Антерсельві стартує останній передолімпійський етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18. У складі збірної України відбулися зміни у порівнянні з тими спортсменами, які змагалися на цьому тижні у Рупольдингу, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. В Антгольц не поїдуть Олена
    • Сьогодні, 08:03
    • Розсилка
    Юлія Журавок. Фото ФБУ
    Юлія Журавок. Фото ФБУ

    До Італії не поїдуть Олена Підгрушна та Сергій Семенов

    У найближчий четвер, 18 січня, в італійському Антгольці/Антерсельві стартує останній передолімпійський етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18.

    У складі збірної України відбулися зміни у порівнянні з тими спортсменами, які змагалися на цьому тижні у Рупольдингу, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

    В Антгольц не поїдуть Олена Підгрушна та Сергій Семенов, які продовжать готуватися до Олімпійських Ігор за індивідуальною програмою, а також Юлія Журавок, яка розпочала підготовку до майбутнього у Ріднау чемпіонату Європи.

    Повний склад української команди буде виглядати так:

    чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Володимир Сємаков, Артем Тищенко;

    жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.

    Жіноча квота команди не буде заповнена. Це сталося через те, що провідні спортсмени команди Б вже проводять останній тренувальний збір перед чемпіонатом Європи, який розпочнеться 24 січня.

    Нагадаємо, крайню гонку на етапі Кубку світу у Рупольдингу виграла Макаряйнен, Віта Семеренко стала 10-ою.

    біатлон Кубок світу Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ