Стало відомо, без яких лідерів виступить збірна України на п'ятому етапі Кубку світу з біатлону
- Сьогодні, 08:03
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До Італії не поїдуть Олена Підгрушна та Сергій Семенов
У найближчий четвер, 18 січня, в італійському Антгольці/Антерсельві стартує останній передолімпійський етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18.
У складі збірної України відбулися зміни у порівнянні з тими спортсменами, які змагалися на цьому тижні у Рупольдингу, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.
В Антгольц не поїдуть Олена Підгрушна та Сергій Семенов, які продовжать готуватися до Олімпійських Ігор за індивідуальною програмою, а також Юлія Журавок, яка розпочала підготовку до майбутнього у Ріднау чемпіонату Європи.
Повний склад української команди буде виглядати так:
чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Володимир Сємаков, Артем Тищенко;
жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.
Жіноча квота команди не буде заповнена. Це сталося через те, що провідні спортсмени команди Б вже проводять останній тренувальний збір перед чемпіонатом Європи, який розпочнеться 24 січня.
Нагадаємо, крайню гонку на етапі Кубку світу у Рупольдингу виграла Макаряйнен, Віта Семеренко стала 10-ою.