До Італії не поїдуть Олена Підгрушна та Сергій Семенов

У найближчий четвер, 18 січня, в італійському Антгольці/Антерсельві стартує останній передолімпійський етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18. У складі збірної України відбулися зміни у порівнянні з тими спортсменами, які змагалися на цьому тижні у Рупольдингу, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. В Антгольц не поїдуть Олена



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Юлія Журавок. Фото ФБУ

До Італії не поїдуть Олена Підгрушна та Сергій Семенов

У найближчий четвер, 18 січня, в італійському Антгольці/Антерсельві стартує останній передолімпійський етап Кубку світу з біатлону сезону-2017/18.

У складі збірної України відбулися зміни у порівнянні з тими спортсменами, які змагалися на цьому тижні у Рупольдингу, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

В Антгольц не поїдуть Олена Підгрушна та Сергій Семенов, які продовжать готуватися до Олімпійських Ігор за індивідуальною програмою, а також Юлія Журавок, яка розпочала підготовку до майбутнього у Ріднау чемпіонату Європи.

Повний склад української команди буде виглядати так:

чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Володимир Сємаков, Артем Тищенко;

жінки: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець.

Жіноча квота команди не буде заповнена. Це сталося через те, що провідні спортсмени команди Б вже проводять останній тренувальний збір перед чемпіонатом Європи, який розпочнеться 24 січня.

Нагадаємо, крайню гонку на етапі Кубку світу у Рупольдингу виграла Макаряйнен, Віта Семеренко стала 10-ою.