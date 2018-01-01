Джошуа: Бій з Ф'юрі це щось з області фантастики

Ентоні Джошуа вважає, що Ф'юрі не готовий битися

Ентоні Джошуа виключив можливість проведення бою з екс-чемпіоном Тайсоном Ф'юрі найближчим часом. «На даний момент такий бій це щось з області фантастики. Ф'юрі не в формі і він не проводив боїв. М'яч на його стороні. Ми ж залишаємося послідовними, проводимо захист титулів і пробуємо завоювати інші пояси. Якщо Ф'юрі буде в формі, ми готові



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Ентоні Джошуа. Фото: Getty Images

Ентоні Джошуа вважає, що Ф'юрі не готовий битися

Ентоні Джошуа виключив можливість проведення бою з екс-чемпіоном Тайсоном Ф'юрі найближчим часом.

«На даний момент такий бій це щось з області фантастики. Ф'юрі не в формі і він не проводив боїв. М'яч на його стороні. Ми ж залишаємося послідовними, проводимо захист титулів і пробуємо завоювати інші пояси. Якщо Ф'юрі буде в формі, ми готові обговорювати такий поєдинок. Я виразно готовий битися з будь-яким суперником», - наводить слова Джошуа BoxingScene.

Раніше колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі в черговий раз спробував зачепити чинного володаря поясів - Ентоні Джошуа. Зокрема, Ф'юрі на своїй сторінці в Twitteri написав повідомлення, в якому назвав Джошуа шахраєм.

«Не будьте обдурені цим шахраєм Джошуа. Він намагається шахраювати зі своїми фанатами. Він мав проблеми з 41-річним Кличком, якому я до того дав урок. Потім у нього був складний бій з Такамою, який дізнався про бій за 11 днів до виступу. Я справжній хрещений батько суперважкої ваги. Чи вистачить у нього сміливості, щоб зустрітися зі мною?»- написав він.

Декількома днями раніше Тайсон Ф'юрі вже намагався викликати на бій Джошуа. В останній раз боксер з'являвся в рингу в листопаді 2015 року, коли завдав поразки Володимиру Кличку.