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Окупанти атакують на шістьох напрямках – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти атакують на шістьох напрямках – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 29 березня

Триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 березня.

Ворожі удари по Україні

Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бобилівка Сумської області; Борова, Куп’янськ Харківської області; Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Миколаївка, Залізне, Часів Яр, Андріївка, Диліївка, Новобахмутівка, Карлівка, Очеретине, Уманське, Бердичі, Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка, Старомайорське, Донецької області; Комишуваха, Малинівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито шість атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито три атаки в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснено дві атаки на позиції наших військ.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, чотирьох пунктах управління, чотирьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та одному складу боєприпасів окупантів.

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Теги: окупанти війна Генштаб озброєння фронт ворог

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