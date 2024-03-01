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Путін скликає російських резервістів на військові збори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін скликає російських резервістів на військові збори
Призову підлягають громадяни РФ, які перебувають у запасі
фото з відкритих джерел

Збори спрямовані на підвищення бойової підготовки російських резервістів

Російський диктатор Володимир Путін підписав щорічний указ про призов громадян Росії, які перебувають у запасі, на військові збори у 2024 році. Про це йдеться в указі Путіна.

«Постановляю призивати у 2024 році громадян Російської Федерації, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у збройних силах Російської Федерації», – сказано в указі.

Даний документ набирає чинності з моменту опублікування, тобто – з 1 березня 2024 року.

Росіяни заявляють, що ці збори нібито «є частиною планових щорічних заходів» та спрямовані на підвищення бойової підготовки резервістів. А участь у них беруть зазвичай ті, хто отримав військові звання під час строкової служби чи навчання у виші. Навчання зазвичай тривають два місяці.

Згідно з указом, резервісти будуть проходити збори у:

  • збройних силах;
  • військах нацгвардії;
  • рятувальних військових формуваннях міністерства надзвичайних справ;
  • органах державної охорони;
  • Федеральної служби безпеки.

Нагадаємо, на тимчасово окуповані території України росіяни вже завезли понад 10 тис. росгвардійців, які будуть супроводжувати членів «виборчих дільниць» та обходити будинки місцевих мешканців.

Як повідомлялося, Росія без оголошення загальної мобілізації збирається відправити у 2024 році до війська 400 тис. осіб.

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Теги: росія росіяни путін війна військові

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