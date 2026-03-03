Екслідер «Шахтаря» опинився на лікарняному ліжку в Англії
Колишній легіонер «гірників» зазнав важкої травми та змушений був довіритися хірургам
Крайній нападник лондонського «Фулема» Кевін прооперований. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий Instagram футболіста.
Бразилець травмувався у поєдинку проти «Сандерленда» в 27-му турі англійської Прем'єр-ліги. Лікарі діагностували в Кевіна перелом п'ятої плесневої кістки. Вінгеру довелося лягти під хірургічний ніж.
«Усе минуло добре, і я хотів би подякувати всім за підтримку! Попереду лише невелика пауза», – запевнив бразилець підписників.
Кевін перебрався до «Фулема» 1 вересня. Лондонці заплатили «Шахтарю» за нападника 40 млн євро. У новій команді він встиг зіграти 28 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами та чотирма асистами.
До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти лондонського «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.
Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.
