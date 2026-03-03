Екслідер «Шахтаря» опинився на лікарняному ліжку в Англії

Колишній легіонер «гірників» зазнав важкої травми та змушений був довіритися хірургам

Крайній нападник лондонського «Фулема» Кевін прооперований. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на особистий Instagram футболіста.

Бразилець травмувався у поєдинку проти «Сандерленда» в 27-му турі англійської Прем'єр-ліги. Лікарі діагностували в Кевіна перелом п'ятої плесневої кістки. Вінгеру довелося лягти під хірургічний ніж.

«Усе минуло добре, і я хотів би подякувати всім за підтримку! Попереду лише невелика пауза», – запевнив бразилець підписників.

Кевін перебрався до «Фулема» 1 вересня. Лондонці заплатили «Шахтарю» за нападника 40 млн євро. У новій команді він встиг зіграти 28 поєдинків у всіх турнірах, у яких відзначився трьома голами та чотирма асистами.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений K.L 🥇 (@_kev11nn)

