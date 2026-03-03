Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Реал» втратив основного нападника мінімум на півроку

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Реал» втратив основного нападника мінімум на півроку
Родріго не поїде на Чемпіонат світу 2026 року
фото: Reuters

Травма дворазового переможця Ліги чемпіонів виявилася вкрай серйозною

Вінгер мадридського «Реала» Родріго Гоес порвав передню хрестоподібну зв'язку коліна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

На бразильця ще чекає поглиблене медобстеження. Нападник травмував праву ногу напередодні. Він вийшов на поле в другому таймі протистояння зі столичним «Гетафе» (0:1).

У разі підтвердження попереднього висновку лікарів Родріго пропустить шість-сім місяців. Отже, вінгер не допоможе не тільки «Реалу», а й збірній Бразилії на Мундіалі-2026. Найімовірніше, незабаром нападнику зроблять операцію.

У нинішньому сезоні Родріго значно погіршив основні показники. Він провів 27 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу бразилець записав лише три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Тим часом фанати мадридського «Реала» знайшли винного в невдачах клубу. Після поразки від столичного «Гетафе» (0:1) вболівальники «вершкових» вимагали відставки президента «Реала». Реакція Флорентіно Переса на вимогу наразі невідома.

До слова, раніше «Реал» узгодив перенесення поєдинку в чемпіонаті Іспанії. Мадридці прагнуть у кращих кондиціях підійти до протистояння в Лізі чемпіонів. Проти «Сельти» з Віго «вершкові» зіграють 6 березня.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Родріґо Ґоес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дезіре Дуе отримав «галактичний» варіант продовження кар'єри
«Реал» підготував шалену суму на вундеркінда з команди Забарного
19 лютого, 12:51
Хейсен репостнув зображення, яке китайські користувачі сприйняли за расистське через натяк на форму очей азіатів
Футболісту «Реала» довелося вибачатися перед китайцями за репост расистського мему
23 лютого, 16:04
Альваро Арбелоа підтримав дискваліфікацію Джанлуки Престіанні
Тренер «Реала» відреагував на покарання кривдника Вінісіуса
24 лютого, 16:38
Кіліан Мбаппе прагне поїхати на третій Кубок світу
Лідер «Реала» прагне уникнути операції заради Чемпіонату світу 2026
28 лютого, 07:43
«Вершкові» матимуть зайвий день відпочинку
ПСЖ і «Реал» домовилися про перенесення поєдинків: відома причина
28 лютого, 16:56
Під Флорентіно Пересом захиталося крісло
Розлючені фанати «Реала» знайшли винного в невдачах команди
Сьогодні, 12:27

Новини

«Реал» втратив основного нападника мінімум на півроку
«Реал» втратив основного нападника мінімум на півроку
Футзальна збірна України зберегла становище в рейтингу УЄФА
Футзальна збірна України зберегла становище в рейтингу УЄФА
Екслідер «Шахтаря» опинився на лікарняному ліжку в Англії
Екслідер «Шахтаря» опинився на лікарняному ліжку в Англії
Очільник МЗС Естонії різко відреагував на заборону форми з мапою України на Паралімпіаді
Очільник МЗС Естонії різко відреагував на заборону форми з мапою України на Паралімпіаді
Ребров провів нараду з тренерами молодіжної та юнацьких збірних України з футболу
Ребров провів нараду з тренерами молодіжної та юнацьких збірних України з футболу
Російські хокеїсти влаштували бійку під час післяматчевого рукостискання
Російські хокеїсти влаштували бійку під час післяматчевого рукостискання

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua