«Реал» втратив основного нападника мінімум на півроку

Родріго не поїде на Чемпіонат світу 2026 року

Травма дворазового переможця Ліги чемпіонів виявилася вкрай серйозною

Вінгер мадридського «Реала» Родріго Гоес порвав передню хрестоподібну зв'язку коліна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

На бразильця ще чекає поглиблене медобстеження. Нападник травмував праву ногу напередодні. Він вийшов на поле в другому таймі протистояння зі столичним «Гетафе» (0:1).

У разі підтвердження попереднього висновку лікарів Родріго пропустить шість-сім місяців. Отже, вінгер не допоможе не тільки «Реалу», а й збірній Бразилії на Мундіалі-2026. Найімовірніше, незабаром нападнику зроблять операцію.

У нинішньому сезоні Родріго значно погіршив основні показники. Він провів 27 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу бразилець записав лише три м'ячі та віддав шість результативних передач.

Тим часом фанати мадридського «Реала» знайшли винного в невдачах клубу. Після поразки від столичного «Гетафе» (0:1) вболівальники «вершкових» вимагали відставки президента «Реала». Реакція Флорентіно Переса на вимогу наразі невідома.

До слова, раніше «Реал» узгодив перенесення поєдинку в чемпіонаті Іспанії. Мадридці прагнуть у кращих кондиціях підійти до протистояння в Лізі чемпіонів. Проти «Сельти» з Віго «вершкові» зіграють 6 березня.