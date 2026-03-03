Головна Спорт Новини
Футзальна збірна України зберегла становище в рейтингу УЄФА

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Футзальна збірна України зберегла становище в рейтингу УЄФА
Футзальна збірна України входить до переліку найкращих у Європі
фото: Асоціація футзалу України

Підопічні Олександра Косенка залишилися на попередніх рубежах після чемпіонату Європи

Національна команда України з футзалу посідає п'яте місце в оновленому рейтингу УЄФА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт спілки.

В активі «синьо-жовтих» 2344,186 бала. Збірна України поступається лише Португалії, Іспанії, Росії та Казахстану. До того ж, відстань до казахських футзалістів залишається мінімальною. Вони набрали 2384,943 бала.

У січні Україна взяла участь в Євро-2026. Команда Олександра Косенка подолала груповий етап, але вилетіла в чвертьфіналі турніру. Кривдником «синьо-жовтих» стала збірна Франції (2:4).

Наступним великим турніром для збірної України стане Чемпіонат світу 2028 року. Підопічні Косенка стартуватимуть з основного раунду кваліфікації. Жеребкування цієї стадії заплановане на 19 травня.

Нещодавно збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

