Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії

Українець опинився нагорі списку найгірших новачків Прем'єр-ліги

Зірка збірної України Михайло Мудрик визнаний найгіршим трансфером англійської Прем'єр-ліги всіх часів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Лондонський «Челсі» придбав українця в січні 2023 року. За Мудрика донецький «Шахтар» отримав 70 млн євро. З тих пір вінгер зіграв 53 матчі в АПЛ, у яких забив пять м'ячів і віддав шість результативних передач.

Востаннє Мудрик виходив на поле в листопаді 2024 року. Тоді ж він здав позитивний тест на допінг. В організмі українця виявили мельдоній. З того часу він залишається поза футболом через дискваліфікацію.

«Челсі» обійшов «Арсенал» у відчайдушній боротьбі за 21-річного гравця і підписав із ним величезний контракт на 8,5 років – зазвичай завищений термін, притаманний більшості угод у перші роки нового керівництва «Челсі». Не можна сказати, що це той випадок, коли клуб вів перемовини із собою, як у деяких інших угодах із цього переліку, але за якими би критеріями ви не оцінювали – витрачені на один забитий гол долари, вартість при перепродажі – вони не отримали ані найменшої вигоди від цього підписання», – ідеться в матеріалі.

До антирейтингу потрапили ще двоє українців. На 17-й позиції опинився президент УАФ Андрій Шевченко, якого той же «Челсі» придбав із італійського «Мілана». А на 39-й сходинці – головний тренер збірної України Сергій Ребров («Тоттнем»).

Раніше англійський «Ноттінгем» відправив у відставку Шона Дайча. Англійський тренер став третім звільненим керманичем «Форест» у нинішньому сезоні. Раніше на двері вказали Нуну Ешпіріту Санту та Анже Постекоглу.

Напередодні лондонський «Тоттнем» звільнив із посади керманича команди Томаса Франка. Данець очолив «шпор» у міжсезоння. З ним на чолі лондонці впевнено пробилися в 1/8 фіналу, але мають посередні результати в АПЛ.