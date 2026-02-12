Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії
Михайло Мудрик став трансферним провалом «Челсі»
фото: Reuters

Українець опинився нагорі списку найгірших новачків Прем'єр-ліги

Зірка збірної України Михайло Мудрик визнаний найгіршим трансфером англійської Прем'єр-ліги всіх часів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Лондонський «Челсі» придбав українця в січні 2023 року. За Мудрика донецький «Шахтар» отримав 70 млн євро. З тих пір вінгер зіграв 53 матчі в АПЛ, у яких забив пять м'ячів і віддав шість результативних передач.

Востаннє Мудрик виходив на поле в листопаді 2024 року. Тоді ж він здав позитивний тест на допінг. В організмі українця виявили мельдоній. З того часу він залишається поза футболом через дискваліфікацію.

«Челсі» обійшов «Арсенал» у відчайдушній боротьбі за 21-річного гравця і підписав із ним величезний контракт на 8,5 років – зазвичай завищений термін, притаманний більшості угод у перші роки нового керівництва «Челсі». Не можна сказати, що це той випадок, коли клуб вів перемовини із собою, як у деяких інших угодах із цього переліку, але за якими би критеріями ви не оцінювали – витрачені на один забитий гол долари, вартість при перепродажі – вони не отримали ані найменшої вигоди від цього підписання», – ідеться в матеріалі.

До антирейтингу потрапили ще двоє українців. На 17-й позиції опинився президент УАФ Андрій Шевченко, якого той же «Челсі» придбав із італійського «Мілана». А на 39-й сходинці – головний тренер збірної України Сергій Ребров («Тоттнем»).

Раніше англійський «Ноттінгем» відправив у відставку Шона Дайча. Англійський тренер став третім звільненим керманичем «Форест» у нинішньому сезоні. Раніше на двері вказали Нуну Ешпіріту Санту та Анже Постекоглу.

Напередодні лондонський «Тоттнем» звільнив із посади керманича команди Томаса Франка. Данець очолив «шпор» у міжсезоння. З ним на чолі лондонці впевнено пробилися в 1/8 фіналу, але мають посередні результати в АПЛ.

Читайте також:

Теги: Михайло Мудрик ФК Челсі Андрій Шевченко Сергій Ребров НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мудрик отримав бан на кіберспортивній платформі Faceit після сварки з польським гравцем у CS2
Мудрик: Постійно чую й бачу, як частина поляків ставиться до українців
3 лютого, 21:53
Андрій Шевченко заручився підтримкою міжнародних партнерів
Шевченко прокоментував бажання президента ФІФА повернути росіян
9 лютого, 14:43
Сергій Ребров продовжить роботу зі збірною України
Шевченко розповів про майбутнє Реброва у збірній України
9 лютого, 15:26
Арсеній Батагов здобув визнання експертів
Українець втретє поспіль потрапив у збірну туру чемпіонату Туреччини з футболу
10 лютого, 13:13
Андрій Шевченко міг переїхати до Вічного міста
Шевченко пригадав, як ледь не опинився в іншому гранді чемпіонату Італії
Вчора, 15:16
Томас Тухель визначився з майбутнім
Зірковий тренер продовжив контракт із фіналістом футбольного Євро-2024
Сьогодні, 15:22

Новини

Український голкіпер розповів про зірваний трансфер у «Валенсію»
Український голкіпер розповів про зірваний трансфер у «Валенсію»
Петиція Гераскевича щодо санкцій проти російських спортсменів набрала понад 3 тис. голосів
Петиція Гераскевича щодо санкцій проти російських спортсменів набрала понад 3 тис. голосів
Корейських лижниць дискваліфікували через «помилку» постачальників: як це можливо?
Корейських лижниць дискваліфікували через «помилку» постачальників: як це можливо?
Зеленський нагородив орденом Свободи скелетоніста Владислава Гераскевича
Зеленський нагородив орденом Свободи скелетоніста Владислава Гераскевича
Росія отримала від УЄФА понад 9 млн євро виплат солідарності за сезон 2024/25
Росія отримала від УЄФА понад 9 млн євро виплат солідарності за сезон 2024/25
Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії
Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua