Ребров провів нараду з тренерами молодіжної та юнацьких збірних України з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ребров провів нараду з тренерами молодіжної та юнацьких збірних України з футболу
У межах наради за участі Реброва було підбито підсумки навчально-тренувальних зборів юнацьких команд у 2026 році

Учасники зустрічі приділили окрему увагу питанням селекційної роботи для юнацьких і молодіжної збірних

У столичному Будинку футболу головний тренер національної команди Сергій Ребров провів робочу зустріч із наставниками молодіжної та юнацьких збірних України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У межах наради було підбито підсумки навчально-тренувальних зборів юнацьких команд у 2026 році, які відбулися поза межами міжнародних дат ФІФА. Зокрема, збірна U-18 провела два товариські матчі проти однолітків з Італії.

Команда гравців 2009 року народження (U-17) взяла участь у міжнародному турнірі в Хорватії, а збірна 2010 року народження (U-16) виступила на турнірі в Туреччині.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили питанням селекційної роботи для юнацьких і молодіжної збірних, а також уніфікації підходів до підготовки команд різних вікових категорій.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: Сергій Ребров НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

