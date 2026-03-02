Англійська Прем'єр-ліга видалила глузливий допис про воротаря кризового гранда

Пресслужба дивізіону зіткнулася з критикою і вимушено пішла назад п'ятами

Уїдливий допис про голкіпера лондонського «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо зник із соцмереж англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Напередодні «шпори» зазнали поразки від столичного «Фулема» (1:2) в рамках 28-го туру чемпіонату Англії. Італієць, як і весь «Тоттнем», провів не найкращий матч. У профілі АПЛ напередодні з'явилося відео зі стандартом Вікаріо, після якого м'яч перелетів усе поле та вийшов за лінію.

«Цікавий штрафний удар від Вікаріо», – підписав відео редактор соцмереж АПЛ, додавши емодзі, що сміється.

#THFC got in touch with the Premier League at various levels about how poor the social media post was from an account that is meant to be the voice of the league, and that a league should not be mocking its own teams nor players.@AlasdairGold



For context, it was Vicario’s… pic.twitter.com/sxn02XEdim — Hotspur Lane (@HotspurLane) — Hotspur Lane (@HotspurLane) March 2, 2026

Креатив пресслужби ліги вболівальникам «не зайшов». У коментарях фанати розкритикували автора допису. Згодом скаргу подав і «Тоттнем», аргументувавши позицію тим, що Прем'єр-ліга не повинна висміювати власних гравців і клуби. Зрештою, у понеділок вранці допис видалили.

У нинішньому сезоні Вікаріо провів 28 матчів у чемпіонаті Англії, у яких пропустив 43 м'ячі. Лише в семи поєдинках він зумів зберегти ворота «сухими». За 10 турів до кінця сезону «шпори» тільки на чотири пункти випереджають зону вильоту.

