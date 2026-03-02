Головна Спорт Новини
Англійська Прем'єр-ліга видалила глузливий допис про воротаря кризового гранда

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Гульєльмо Вікаріо отримав захист клубу
фото: Reuters

Пресслужба дивізіону зіткнулася з критикою і вимушено пішла назад п'ятами

Уїдливий допис про голкіпера лондонського «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо зник із соцмереж англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Напередодні «шпори» зазнали поразки від столичного «Фулема» (1:2) в рамках 28-го туру чемпіонату Англії. Італієць, як і весь «Тоттнем», провів не найкращий матч. У профілі АПЛ напередодні з'явилося відео зі стандартом Вікаріо, після якого м'яч перелетів усе поле та вийшов за лінію.

«Цікавий штрафний удар від Вікаріо», – підписав відео редактор соцмереж АПЛ, додавши емодзі, що сміється.

Креатив пресслужби ліги вболівальникам «не зайшов». У коментарях фанати розкритикували автора допису. Згодом скаргу подав і «Тоттнем», аргументувавши позицію тим, що Прем'єр-ліга не повинна висміювати власних гравців і клуби. Зрештою, у понеділок вранці допис видалили.

У нинішньому сезоні Вікаріо провів 28 матчів у чемпіонаті Англії, у яких пропустив 43 м'ячі. Лише в семи поєдинках він зумів зберегти ворота «сухими». За 10 турів до кінця сезону «шпори» тільки на чотири пункти випереджають зону вильоту.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Ексзірка збірної Англії Деле Аллі програв у казино 150 тисяч фунтів за кілька днів. Хавбек вподобав лондонський гральний заклад The Victoria. Туди нині безробітний футболіст навідуються щоночі, щоб пограти покер за столами з великими ставками.

