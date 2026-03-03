Головна Спорт Новини
Очільник МЗС Естонії різко відреагував на заборону форми з мапою України на Паралімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Очільник МЗС Естонії різко відреагував на заборону форми з мапою України на Паралімпіаді
Маргус Тсахкна назвав рішення МПК щодо форми збірної України «жахливим»
фото: Національний паралімпійський комітет України

Маргус Тсахкна: Спорт не може бути «поза політикою», коли авторитарні режими використовують його як зброю для пропаганди

Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна різко відреагував на заборону Міжнародним паралімпійським комітетом (МПК) форми з мапою України на Паралімпіаді. Про це повідомляє «Главком».

Заява Маргуса Тсахкни

«Жахливе рішення МПК заборонити Україні брати участь з її міжнародно визнаною картою, тоді як Росії, агресору, який веде жорстоку війну на знищення, дозволено конкурувати під її прапором. Понад 600 українських спортсменів та тренерів загинули або отримали поранення. Сотні спортивних споруд зруйновано. Це не нейтралітет. Це вибір, і він суперечить самим цінностям, які олімпійський рух, як він стверджує, що підтримує. Спорт не може бути «поза політикою», коли авторитарні режими використовують його як зброю для пропаганди та війни», – написав Маргус Тсахкна в Х.

Коментар МПК щодо заборони Україні використовувати форму з мапою

«Главком» запитав у Міжнародного паралімпійського комітету (МПК), чому Україна отримала заборону на використання форми.

«Згідно з правилами МПК щодо форми для Паралімпійських ігор тексти національних гімнів, мотиваційні слова, публічні/політичні повідомлення чи гасла, пов'язані з національною ідентичністю – заборонені. Карта країни підпадає під цю категорію, тому один елемент форми НПК України для Ігор-2026 не був схвалений. НПК України швидко запропонував альтернативу, яку схвалив МПК», – відповів «Главкому» директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс.

Заява очільника НПК України Сушкевича

«Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний паралімпійський комітет сказав: «Ні, ні, ні – так не піде!» Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано «кричала» про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією», – заявив функціонер.

За словами Сушкевича, форму розробив дизайнер Віктор Анісімов. Після військових акцентів із «пікселем» на формі для літньої Паралімпіади-2024 він додав нові ноти. Тепер на вбранні паралімпійців мала бути глобалізована мапа України. Проте, функціонери заборонили його використовувати.

«Ми ледве встигли виготовити нову форму, ледве встигли. Ми цю нову форму терміново автобусом везли в Італію, де вже знаходиться вся наша команда. А могли одягнути хлопців і дівчат ще тут у форму, яка вже була готова, а нам її заборонили. Ось така ситуація», – резюмував очільник НПК.

До слова, раніше Міжнародний паралімпійський комітет анонсував виступи представників Росії та Білорусі під національними прапорами. У відповідь Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Ігор. До неї приєдналася низка інших країн Європи.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.

Теги: паралімпійські ігри спорт

Очільник МЗС Естонії різко відреагував на заборону форми з мапою України на Паралімпіаді
Очільник МЗС Естонії різко відреагував на заборону форми з мапою України на Паралімпіаді
Ребров провів нараду з тренерами молодіжної та юнацьких збірних України з футболу
Ребров провів нараду з тренерами молодіжної та юнацьких збірних України з футболу
Російські хокеїсти влаштували бійку під час післяматчевого рукостискання
Російські хокеїсти влаштували бійку під час післяматчевого рукостискання
Суперзірка чемпіонату Італії відновив тренування після важкої травми
Суперзірка чемпіонату Італії відновив тренування після важкої травми
Пустовий увійшов в топ-10 рейтингу збірної України з баскетболу за підбираннями
Пустовий увійшов в топ-10 рейтингу збірної України з баскетболу за підбираннями
Ямаль побив черговий рекорд чемпіонату Іспанії
Ямаль побив черговий рекорд чемпіонату Іспанії

