Президент ФІФА закликав вилучати з поля футболістів, які прикривають рот під час сварок

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Президент ФІФА закликав вилучати з поля футболістів, які прикривають рот під час сварок
Інфантіно: Якщо гравець закриває рот рукою і каже щось, що має расистські наслідки, то його потрібно видалити з поля
фото: AP

Інфантіно: Якщо вам нема чого приховувати, ви не ховатимете рота, коли щось кажете

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що футболістів, які прикривають рота під час суперечок із суперниками на полі, слід вилучати за образливу поведінку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

«Якщо гравець закриває рот рукою і каже щось, що має расистські наслідки, то його, очевидно, потрібно видалити з поля. Вважається, що він сказав щось, чого говорити не слід, інакше йому не довелося б прикривати рота. Якщо вам нема чого приховувати, ви не ховатимете рота, коли щось кажете. Ось і все, це просто. І це ті дії, які ми можемо і повинні зробити, щоб серйозно поставитися до нашої боротьби проти расизму», – заявив Інфантіно.

Варто зазначити, що футболіст «Бенфіки» Джанлука Престіанні отримав дискваліфікацію через ймовріну образливу поведінку на расовому ґрунті щодо бразильського гравця «Реала» Вінісіуса. Престіанні під час сварки з Вінісіусом прикривав рота.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
