Експрезидент Федерації футболу Конго отримав довічний термін за розкрадання коштів

Жан-Гі Блез Майолас очолив систему нецільової витрати грошей, спрямованих країні ФІФА

У Республіці Конго розгорівся масштабний корупційний скандал, який призвів до видачі міжнародного запиту в Інтерпол на арешт колишнього президента національної федерації футболу Жан-Гі Блеза Майоласа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Замість розвитку футболу – «розвиток» власної кишені

Разом із дружиною та сином його було заочно засуджено до довічного ув'язнення. Суд у Браззавілі визнав Майоласа та його родину винними у привласненні 1,1 мільйона доларів, які ФІФА виділила ще у 2021 році для подолання наслідків пандемії COVID-19. Найбільш резонансним фактом стало те, що майже 500 тисяч доларів із цієї суми призначалися для розвитку жіночого футболу в країні, проте до клубів дійшло лише 20 тисяч.

Окрім експрезидента, терміни по 5 років отримали генеральний секретар федерації Баджі Момбо Вантете та скарбник Рауль Канда. Їх звинувачують у відмиванні грошей, підробці документів, конфлікті інтересів та неетичному прийнятті подарунків.

Майолас із сім'єю залишив країну за кілька тижнів до судового засідання. Наразі слідство припускає, що він може переховуватися в Камеруні або Демократичній Республіці Конго. Влада також співпрацює з французькою фінансовою розвідкою для замороження активів, пов'язаних із цією справою.

Провальний відбір на мундіаль на Конго

Крах збірної у відборі до Чемпіонату світу 2026 став прямим наслідком корупційних дій керівництва федерації, що призвели до серйозної кризи в національному футболі Конго. Через розслідування та втручання міністерства спорту у справи федерації ФІФА тимчасово дискваліфікувала країну минулого року. У березні 2025 року збірній було зараховано технічні поразки з рахунком 0:3 у матчах проти Танзанії та Замбії. У підсумку Конго завершило кваліфікацію на останньому, п’ятому місці у своїй групі, не здобувши жодної перемоги у восьми поєдинках. Після відставки попереднього керівництва на посаді президента федерації Майоласа замінив Вільфрід Бруно Монка, який очолює організацію з грудня 2024 року. Водночас ФІФА відкрила власне дисциплінарне провадження щодо фінансових махінацій колишніх чиновників.

Нагадаємо, що визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.