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Збірна України з мініфутболу стала срібним призером Євро-2026

glavcom.ua
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Збірна України з мініфутболу стала срібним призером Євро-2026
«Синьо-жовті» вперше в історії здобули медалі чемпіонату Європи з мініфутболу
фото з відкритих джерел

У фіналі Євро-2026 в Братиславі Україна поступилася чинним чемпіонам світу з Азербайджану – 0:2

Збірна України з мініфутболу здобула перші в історії медалі чемпіонату Європи – срібні. «Синьо-жовті» поступилися у фіналі в Братиславі збірній Азербайджану з рахунком 0:2, повідомляє «Главком».

Як минув фінал

Обидва голи забили азербайджанці – Рзаєв відзначився на 7-й хвилині, Атаєв – на 50+5. Підопічні головного тренера Олександра Бондаря не змогли забити жодного разу і завершили турнір без голів у вирішальному поєдинку.

Утім поразка у фіналі не затьмарює головного: для України це абсолютно історичний результат. Жодного разу раніше «синьо-жовті» не діставалися навіть фіналу континентальної першості.

Шлях до фіналу

На шляху до вирішального матчу збірна показала вражаючий футбол. У плей-оф команда послідовно перемогла:

  • Португалію – 3:1 (1/8 фіналу);
  • Грузію – 4:0 (1/4 фіналу);
  • Угорщину – 5:1 (1/2 фіналу).

Угорщина при цьому є срібним призером чемпіонату світу, тож перемога над нею у півфіналі стала однією з найгучніших в українській історії мініфутболу. На груповому етапі підопічні Бондаря посіли перше місце у квартеті з Сербією, Туреччиною і Бельгією.

Азербайджан здобув титул вдруге – і вдруге зупинив Україну на шляху до золота.

Нагадаємо, напередодні «Главком» повідомляв, що збірна України з мініфутболу вперше в історії пробилася до фіналу Євро-2026, розгромивши у півфіналі збірну Угорщини з рахунком 5:1.

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