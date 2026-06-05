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Ковляр став чемпіоном Чорногорії з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ковляр став чемпіоном Чорногорії з баскетболу
У плейоф чемпіонату Чорногорії Ковляр в середньому набирав 9.0 очка за гру

Олександр Ковляр у фінальному матчі сезону відіграв 12 хвилин, набрав 5 очок

Захисник збірної України з баскетболу Олександр Ковляр разом з «Будучностю» став чемпіоном Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Після перемоги в першому матчі фінальної серії над «Студентскі Центар» 104:81, «Будучность» виграла і виїзний матч 94:84, ставши чемпіоном Чорногорії.

Олександр Ковляр у фінальному матчі сезону відіграв 12 хвилин, набрав 5 очок (1/2 двоочкові, 1/3 триочкові), віддав 1 передачу при 1 втраті та 1 фолі.

Загалом в плейоф чемпіонату Чорногорії Ковляр в середньому набирав 9.0 очка, 2.3 підбирання, 5.7 передач за 21.3 хвилини.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол Олександр Ковляр

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