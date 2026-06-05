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Українські волейболістки здобули першу в історії перемогу в Лізі націй

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українські волейболістки здобули першу в історії перемогу в Лізі націй
Переможну крапку в історичному матчі поставила Дар'я Шаргородська результативним блоком
фото: en.volleyballworld.com

У п'ятисетовому трилері збірна України здолала Німеччину – 3:2 – і здобула перші очки в турнірі

Жіноча збірна України з волейболу здобула першу в історії перемогу у Лізі націй – у другому матчі дебютного турніру підопічні Якуба Глушака здолали збірну Німеччини з рахунком 3:2. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію волейболу України.

Як це було

Перший і другий сети стали справжнім видовищем. Перший «синьо-жовті» впевнено виграли – 25:21. Другий перетворився на справжню нервову дуель: після рівних 22:22 рахунок зростав – 26:26, 28:28, і лише на позначці 30:28 Україна вирвала партію після двох помилок суперниці.

Потім німкені перехопили ініціативу – третій і четвертий сети вони взяли впевнено: 25:14 і 25:19 на свою користь. Матч пішов на тайбрейк.

Вирішальна партія

Команди йшли поруч майже весь тайбрейк – 1:1, 3:3, 6:6, 9:9. Ключовим став відрізок після рахунку 9:9: блок Юлії Димар та атака Олександри Міленко дозволили Україні вперше відірватися на два очки – 11:9. Далі «синьо-жовті» вже не відпустили перемогу. Крапку в матчі поставила Дар'я Шаргородська блоком на останньому очку – 15:13.

Найрезультативнішою стала Олександра Міленко – 21 очко. Вікторія Даньчак додала 17 балів.

Наступний матч

Вже сьогодні, 5 червня, о 23:30 за київським часом збірна України зіграє проти Японії.

Нагадаємо, у стартовому матчі турніру збірна України поступилася США 0:3. Нинішній сезон є дебютним для жіночої команди у Лізі націй – право виступити у турнірі вона здобула завдяки перемозі у Золотій Євролізі-2025. 

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Теги: Німеччина волейбол Збірна України Україна Ліга націй Олександра Міленко

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