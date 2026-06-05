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19-річна гімнастка жорстоко побила свого хлопця, який відмовився провести з нею час

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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19-річна гімнастка жорстоко побила свого хлопця, який відмовився провести з нею час
Джерела зазначають, що розгнівана Сабріна Войня кілька разів вдарила свого хлопця кулаком

У румунській спортивній гімнастиці стався гучний скандал

Призерка Чемпіонатів Європи зі спортивної гімнастики румунка Сабріна Войня звинувачується у побитті свого хлопця та члена чоловічої збірної Румунії Щербана Котілрана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Golazo.

За інформацією джерела, Котілран відмовився провести час із гімнасткою, що розлютило її. Спортсменка вдарила його кілька разів кулаком в обличчя, тоді як гімнаст не чинив опір. Зазначається, що у спортивному комплексі, де стався інцидент, встановлено відеокамери.

Потерпілий звернувся до Національного інституту судової медицини та подав заяву до поліції. Він чекає на судово-медичний висновок, після чого вирішить, які подальші кроки зробити.

«Ми не потерпимо такої поведінки, яка суперечить цінностям спорту та принципам поваги, які ми пропагуємо. Ми розуміємо, що до компетентних органів були подані скарги, і ми очікуємо на більш докладну інформацію», - сказав президент Румунської федерації гімнастики Іоан Сучіу.

19-річна Войня здобула дві срібні та одну бронзову медаль на Чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, нападник каталонської «Барселони» Ансу Фаті, який провів сезон 2025/26 в оренді за французький «Монако», вирішив спробувати себе в абсолютно новому амплуа – співака. 

Поки його подальше майбутнє у великому футболі залишається невизначеним, 23-річний іспанець офіційно оголосив про початок музичної кар'єри. Зокрема, 19 червня 2026 року відбудеться реліз його дебютного синглу під назвою Sea Como Sea, назва якого перекладається як «Буде що буде». Цей реліз зробить Фаті першим гравцем в історії «Барселони», який випустить власну пісню.

Теги: спортивна гімнастика бійка спорт

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