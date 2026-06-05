Тренер Гераскевича Кушнір: У Владислава були хороші шанси здобути нагороду Олімпіади

Кушнір: У всіх попередніх заїздах на тренуваннях на Олімпіаді Гераскевич гарні результати показав

Кушнір: Гераскевич дуже додав у стартовому розгоні

Видатний український тренер Микола Кушнір, який допомагав готуватися до Олімпіади Владиславу Гераскевичу, в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» оцінив шанси українського скелетоніста здобути нагороду Олімпіади-2026.

Коментар Миколи Кушніра

«Шанси були, мабуть, медаль взяти. Золоту, срібну чи бронзову – вже не скажу. Але шанси на нагороду були хороші. Він таки дуже додав у стартовому розгоні. Майже 0,3 секунди скинув від свого найкращого результату. Ми ж там знайшли варіант у скелетоні, підправили конструкцію – це все також аеродинаміка. Там якщо скелетон не їде, то розганяй – не розганяй – нічого не буде.

Тож результат мав бути дуже високий. Він і був. У всіх попередніх заїздах на тренуваннях на Олімпіаді Владислав гарні результати показав. Перше, друге, третє, п'яте, шосте місця у ці дні, коли дали йому проїхати. Результат був би хорошим», – зазначив Кушнір.

Дискваліфікація Владислава Гераскевича

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

До слова, скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.