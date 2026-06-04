Перспективний український волейболіст Хоцевич змінив громадянство

Догравальник представлятиме одну з найтоповіших команд світу

Український догравальник Григорій Хоцевич отримав італійське громадянство та більше не зможе представляти Україну на міжнродному рівні. Про це повідомляє «Главком».

Як трапився перехід?

Хоцевич став гравцем основної команди «Монци», яка виступає в одному з найсильніших дивізіонів планети – італійській Суперлізі. Наступного сезону уродженець Дніпра та вихованець Самарівської ДЮСШ дебютує на дорослому топрівні. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році волейболіст переїхав до Італії, де грав за «П’ємонт U16» та «Волей Парелла Турин», після чого у 2024 році приєднався до молодіжної команди «Монци U20». У складі «молодіжки» нападник продемонстрував солідні результати, тричі вигравши юнацькі чемпіонати країни та двічі здобувши титул переможця Юніорської ліги.

Водночас за інформацією пресслужби клубу, Хоцевич отримав італійське громадянство. Через зміну паспорта гравець більше не зможе виступати за збірні України на міжнародному рівні, де останній раз він захищав «синьо-жовті» кольори на чемпіонаті Європи U18, граючи у відбірковому турнірі до нього.

Про «Монцу»

Що стосується «Монци», то минулий сезон Суперліги команда завершила на восьмому місці, а також посіла п'яту позицію в Кубку Італії. До слова, цей клуб є добре знайомим українським уболівальникам, адже у сезонах 2017/18 та 2018/19 за нього виступав зірковий догравальник національної збірної Олег Плотницький.

Нагадаємо, що найкращий гольфіст України змінив громадянство. Молодий талант світового гольфу Лев Грінберг офіційно став громадянином Франції.

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