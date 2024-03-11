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Президент УАФ прокоментував мобілізацію й бронювання футболістів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Президент УАФ прокоментував мобілізацію й бронювання футболістів
Шевченко назвав складним питанням тему мобілізації футболістів
фото: fakty.com.ua

Шевченко: Підготовка та участь у змаганнях є маркером продовження життя в державі, яка веде війну

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прокоментував питання ймовірної мобілізації і бронювання футболістів.

«Це питання дуже складне, тому що мова йде не тільки про гравців, а й про тренерів, лікарів, суддів. Але… Спорт відіграє важливу представницьку роль як всередині країни, так і за кордоном. Підготовка та участь у змаганнях є маркером продовження життя в державі, яка веде війну. Окрім того, спорт завжди, а за нинішніх умов це особливо важливо, залишається ефективним важелем впливу на міжнародну спільноту. Це майданчик, щоб доносити важливі для нас наративи для міжнародної аудиторії. Ми маємо допомагати утримувати Україну у фокусі міжнародної адженди, в тому числі з допомогою спорту і футболу зокрема», – заявив Шевченко у коментарі nv.ua.

Також він підкреслив, що наразі важливо продовжувати брати участь в змаганнях на найвищому рівні, представляючи Україну і постійно мобілізувати міжнародну спільноту на підтримку нашої держави.

«Фінальне рішення щодо того, в якій кількості, на яких подіях та хто саме має представляти Україну, ухвалюють органи державної влади», – наголосив президент УАФ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників.

Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України вже до кінця березня.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко мобілізація

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