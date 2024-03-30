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Bild: Терористи можуть зірвати матчі Євро-2024 за допомогою дронів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Bild: Терористи можуть зірвати матчі Євро-2024 за допомогою дронів
Німецькі правоохоронці готуються протистояти нальотам безпілотників на Євро-2024
фото з відкритих джерел

На час Чемпіонату Європи в Німеччині діятиме заборона на польоти дронів

Терористи можуть зірвати матчі Чемпіонату Європи (ЧЄ) з футболу в Німеччині за допомогою дронів. Про це попереджають німецькі експерти, пише Bild.

Голова профспілки німецької поліції Андреас Росскопф підтвердив, що дрони стають однією з найбільших проблем, тому на час ЧЄ запровадять всеосяжну загальнонаціональну заборону на польоти дронів на всій території Німеччини. За його словами, правоохоронці достатньо оснащені, щоб протистояти нальотам безпілотників. Зокрема, вони мають антидронові рушниці.

Австрійський дослідник тероризму Ніколас Штокхаммер зазначив, що терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) із 2014-2015 рр. дедалі частіше використовує дрони під час своїх атак. Причому як дрони-камікадзе, так і дрони з вибухівкою. На його думку, сьогодні технології стали більш доступними, що збільшує ризик атак: плани використання дронів повсюдно присутні на відповідних терористичних форумах.

Штокхаммер також зазначив, що нині терористи, як правило, використовують невеликі комерційні дрони, куплені через інтернет.

«Небезпека зросте, якщо їм вдасться захопити сучасні військові дрони в нинішніх зонах бойових дій», – попередив дослідник тероризму.

Нагадаємо, що авторитетна британська газета The Guardian спрогнозувала, як збірна України виступить у фінальному турнірі Євро-2024, який відбудеться в Німеччині цього літа.

До слова, пропагандисти вигадали фейк про відправку на фронт футболістів збірної України.

Раніше міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що правоохоронці добре підготувалися до участі України в Чемпіонаті Європи з футболу, який пройде влітку у Німеччині.

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Теги: чемпіонат Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ безпілотник тероризм Німеччина

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