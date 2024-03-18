Газзаєв очолював «Динамо» з травня 2009-го по жовтень 2010 року

Газзаєв під час «виборів» президента Росії був довіреною особою Путіна

Екстренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв висловився про «вибори» президента Росії.

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«У сучасних умовах геополітичної та міжнародної напруженості ми бачимо, що у людей значно зростає запит на міцність та єдність багатонаціонального народу навколо лідера нашої країни – Володимира Путіна. Це ми побачили і на виборах: громадяни Росії довіряють нашому президентові, підтримують його», – заявив Газзаєв.

Він також вважає, що диктатор Путін є саме таким лідером, який потрібен Росії.

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«Нам потрібна: сильна, вольова, впевнена і відповідальна людина, яка має великий авторитет не тільки в нашій країні, а й на світовій арені. Нам дуже приємно, що президент приділяє велику увагу здоровому способу життя, спорту вищих досягнень та будівництву спортивної інфраструктури», – сказав екстренер київського «Динамо».

Варто зазначити, що Газзаєв під час «виборів» президента Росії був довіреною особою Путіна.

Газзаєв очолював «Динамо» з травня 2009-го по жовтень 2010 року. За цей період «біло-сині» провели 59 матчів, здобули 39 перемог і зазнали 10 поразок. «Динамо» під керівництвом росіянина виграло Суперкубок України-2009 та стало віцечемпіоном країни сезону 2009/2010.