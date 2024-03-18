Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Екстренер київського «Динамо» назвав Путіна «сильним лідером, якого потребує Росія»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Екстренер київського «Динамо» назвав Путіна «сильним лідером, якого потребує Росія»
Газзаєв очолював «Динамо» з травня 2009-го по жовтень 2010 року

Газзаєв під час «виборів» президента Росії був довіреною особою Путіна

Екстренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв висловився про «вибори» президента Росії.

«У сучасних умовах геополітичної та міжнародної напруженості ми бачимо, що у людей значно зростає запит на міцність та єдність багатонаціонального народу навколо лідера нашої країни – Володимира Путіна. Це ми побачили і на виборах: громадяни Росії довіряють нашому президентові, підтримують його», – заявив Газзаєв.

Він також вважає, що диктатор Путін є саме таким лідером, який потрібен Росії.

«Нам потрібна: сильна, вольова, впевнена і відповідальна людина, яка має великий авторитет не тільки в нашій країні, а й на світовій арені. Нам дуже приємно, що президент приділяє велику увагу здоровому способу життя, спорту вищих досягнень та будівництву спортивної інфраструктури», – сказав екстренер київського «Динамо».

Варто зазначити, що Газзаєв під час «виборів» президента Росії був довіреною особою Путіна.

Газзаєв очолював «Динамо» з травня 2009-го по жовтень 2010 року. За цей період «біло-сині» провели 59 матчів, здобули 39 перемог і зазнали 10 поразок. «Динамо» під керівництвом росіянина виграло Суперкубок України-2009 та стало віцечемпіоном країни сезону 2009/2010.

Теги: Валерій Ґаззаєв НОВИНИ ФУТБОЛУ росія диктатор ФК «Динамо» путін вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія свого досягла: всі повірили, що вона є головною загрозою для людства
Росія свого досягла: всі повірили, що вона є головною загрозою для людства
25 лютого, 18:18
Морозов опублікував у себе в Telegram-каналі запис, який може бути підтвердженням його самогубства
Окупант, який розкрив втрати РФ, ймовірно звів рахунки з життям
21 лютого, 09:46
Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
Росія заявила про атаку безпілотників на дві області
1 березня, 07:50
олгарія повністю зупинила імпорт нафти з країни-агресорки
Болгарія припиняє імпорт нафти з Росії
1 березня, 15:28
Історик Грицак зізнався у любові до націоналістів, які хочуть його посадити
Історик Грицак зізнався у любові до націоналістів, які хочуть його посадити
25 лютого, 17:39
Росія не здобула перевагу у війні проти України на тлі захоплення Авдіївки
Чи здобув Путін перевагу у війні? Держдеп США зробив заяву
22 лютого, 03:52
Зеленський пригадав, якою була зустріч із Путіним в 2019 році
Зеленський пригадав, якою була зустріч із Путіним в 2019 році
25 лютого, 18:06
24 лютого російська влада утрималася від коментарів
Аналітики пояснили, чому російська влада не згадувала про роковини вторгнення
26 лютого, 05:50
Байден зазначив, що це екстрений пакет допомоги, що включає постачання боєприпасів та військове обладнання
«Цього недостатньо»: Байден прокоментував надання Україні нового пакету допомоги
13 березня, 05:20

Новини

Екстренер київського «Динамо» назвав Путіна «сильним лідером, якого потребує Росія»
Екстренер київського «Динамо» назвав Путіна «сильним лідером, якого потребує Росія»
Українські біатлоністи вдруге поспіль завершили сезон Кубка світу без нагород
Українські біатлоністи вдруге поспіль завершили сезон Кубка світу без нагород
Українські шаблістки здобули бронзу Кубка світу з фехтування
Українські шаблістки здобули бронзу Кубка світу з фехтування
Російський голкіпер поскаржився, що йому в Німеччині кричали «Слава Україні!»
Російський голкіпер поскаржився, що йому в Німеччині кричали «Слава Україні!»
Захарова влаштувала істерику через заяву Макрона про припинення вогню на час Олімпіади
Захарова влаштувала істерику через заяву Макрона про припинення вогню на час Олімпіади
Фантастичний гол з центру поля: у чемпіонаті США вітер допоміг забити божевільний м'яч
Фантастичний гол з центру поля: у чемпіонаті США вітер допоміг забити божевільний м'яч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
42K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
24K
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
19K
Новина про смерть короля Британії Чарльза III виявилася фейком
19K
Лист з погрозами депутатам. Московська церква вдалася до безпрецедентного кроку
18K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua