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Чи допомагають гравці клубу Ахметова українським військовим? Відповідь капітана «Шахтаря»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Чи допомагають гравці клубу Ахметова українським військовим? Відповідь капітана «Шахтаря»
У лютому 2024 року «Шахтар» створив футбольну команду для військових з ампутаціями
фото: Назарій Шмігіль NEWS

Тарас Степаненко: Кожен повинен робити те, що може для нашої країни

Футболіст збірної України та капітан «Шахтаря» Тарас Степаненко відвідав тренування команди військових з ампутаціями та відповів на питання журналістів.

Зокрема, він зазначив, що всі гравці донецького клубу, власником якого є Рінат Ахметов, допомагають українським військовим.

«З першого дня вторгнення ми допомагаємо військовим, країні фінансово як люди та як футболісти, які можуть відправляти меседж в країни, які нам допомагають. Тому ця підтримка дуже важлива, кожен повинен допомагати нашій країні в такий час. Кожен повинен робити те, що може для нашої країни. Всі хлопці в «Шахтарі» та збірній України це роблять», – сказав Степаненко.

Нагадаємо, у лютому 2024 року «Шахтар» створив футбольну команду для військових з ампутаціями.

«Ми повинні всі допомагати нашій країні, військовим, тим хлопцям, які віддали своє здоров’я за нашу країну, за нашу свободу. Тому ця ініціатива (створення футбольної команди для військових з ампутаціями – «Главком») дуже правильна, дуже гарна. «Шахтар» завжди в таких соціальних проєктах бере участь, працює з дітьми і зараз з військовими, тому ми всебічно це підтримуємо, допомагаємо і долучаємось до цієї підтримки», – наголосив Степаненко.

Нагадаємо, Лідером донецького «Шахтаря» 21-річним півзахисником Георгієм Судаковим цікавиться низка іменитих європейських футбольних клубів. Серед них є і лондонський «Арсенал» – один з лідерів англійського футболу.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Рінат Ахметов ФК «Шахтар» Тарас Степаненко

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