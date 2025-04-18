На Херсонщині через удари РФ загинуло четверо людей, понад 20 – поранені

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області

Російські війська минулої доби завдали ударів по 44 населених пунктах Херсонської області, унаслідок чого четверо людей загинули, ще 25 дістали поранення, серед них – дитина. Як передає «Главком», про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у телеграмі.

Ворожих атак зазнали Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Високе, Висунці, Гаврилівка, Давидів Брід, Дар'ївка, Дніпровське, Золота Балка, Зеленівка, Зміївка, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Кізомис, Козацьке, Комишани, Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Молодіжне, Надеждівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Понятівка, Ромашкове, Саблуківка, Садове, Станіслав, Стійке, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Чорнобаївка, Шляхове та Херсон.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили, зокрема, дев'ять багатоповерхових і десять приватних будинків. Понівечили автомобіль швидкої допомоги та приватні авто.

Нагадаємо, російська армія з самого ранку атакує Херсон різними типами озброєння. О 6:36 голова ОВА Прокудін повідомив про ракетну небезпеку з авіації. Близько 7:20 ворог почав стріляти з артилерії по Таврійському району.

Після цього росіяни запустили дрон у районі Бериславського шосе та над залізничним вокзалом, де під атаку потрапив і голова міської військової адміністрації Мрочко.

Голова Херсонської МВА Мрочко потрапив під обстріл



Росіяни зранку атакували центральну частину Херсона чотирма КАБами. Посадовець записував звернення, коли окупанти повторне обстріляли Херсон з артилерії. pic.twitter.com/Ziyu87IQ16 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 16, 2025

Також російська армія знищила льодову арену в Центральному районі Херсона, застосувавши чотири керовані авіабомби і атакувала з дрона «швидку» в Дніпровському районі Херсона, постраждали фельдшер та водій.