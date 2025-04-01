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Стала відома дата жеребкування півфіналу Кубка України з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стала відома дата жеребкування півфіналу Кубка України з футболу
Жеребкування 1/2 фіналу турніру сезону-2024/2025 відбудеться 3 квітня

Церемонії жеребкування пройде в Будинку футболу

Дирекція з проведення Кубку України повідомила, що жеребкування 1/2 фіналу турніру сезону-2024/2025 відбудеться 3 квітня. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Початок церемонії жеребкування в Будинку футболу – о 14:00. Трансляція наживо – на YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, чернівецька «Буковина» стала першим півфіналістом Кубка України з футболу.

Сьогодні, 1 квітня, «Буковина» в Чернівцях перемогла сумську «Вікторію» – 2:1.

Клуб з Чернівців вперше в своїй історії зіграє в 1/2 фіналу Кубка України.

«Буковина» (Чернівці) – «Вікторія» (Суми) – 2:1 (1:0)

Голи: Тищенко, 4, Безуглий, 84 – Шинкаренко, 59 (автогол)

Решта поєдинків турніру пройде завтра, 2 квітня. 

Кубок України-2024/2025. 1/4 фіналу

2 квітня

  • «Олександрія» (Олександрія)  – «Шахтар» (Донецьк). Олександрія. КСК «Ніка». 14:00
  • «Рух» (Львів) – «Динамо» (Київ). Львів. Стадіон «Арена Львів». 18:00
  • «Верес» (Рівне) – «Полісся» (Житомир). Рівне. Стадіон «Авангард». 18:00

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Теги: Кубок України НОВИНИ ФУТБОЛУ

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