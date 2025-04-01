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Боксери збірної України пройшли тренінг із тактичної медицини (фото)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Боксери збірної України пройшли тренінг із тактичної медицини (фото)
29 березня відбувся другий навчальний тренінг із тактичної медицини від Патронатної служби «Янголи»

До тренінгу доєдналися Ельвін Алієв та Андрій Халецький

Спортсмени збірної України з боксу пройшли тренінг із тактичної медицини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію боксу України.

У минулу суботу, 29 березня, відбувся другий навчальний тренінг із тактичної медицини від Патронатної служби «Янголи». У заході взяли участь спортсмени національної збірної України з боксу – Ельвін Алієв та Андрій Халецький.

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Під час тренінгу учасники засвоїли ключові навички першої допомоги за алгоритмом MARCH та відпрацювали дії у критичних ситуаціях.

«Федерація боксу України висловлює вдячність Патронатній службі «Янголи» за важливу ініціативу та можливість для наших спортсменів здобути знання, які можуть врятувати життя», – зазначили у федерації.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували окупанта та титулованого спортсмена Артур Оділбекова.

Оділбеков Артур народився 16 липня 1984 року у місті Хорог (Таджикистан).

Після закінчення середньої школи №5 міста Хорога він вступив до Московського військового інституту Міноборони Росії.

Під час навчання у ВНЗ Оділбеков неодноразово ставав чемпіоном інституту з рукопашного бою та боксу, а також чемпіоном Московського військового округу з армійського рукопашного бою.

Був чемпіоном Азії 2008-го та 2011 року, призером чемпіонатів світу 2005 та 2007 років з уніфайту.

Ліквідований окупант також був чемпіоном зимової Азіади в Астані та Алмати з зимового уніфайту, переможцем етапу Кубка світу (Кубок нації) з боїв без правил (2004 рік).

Оділбеков – багаторазовий переможець всеросійських та міжнародних турнірів з рукопашного бою та боїв без правил.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини ліквідації окупанта Оділбекова.

Теги: бокс війна

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