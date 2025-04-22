Громадяни Китаю працюють на російському заводі з виробництва дронів – Зеленський

Зеленський: Це може означати, що Росія таким чином вкрала китайські технології

Україна володіє інформацією про те, що громадяни Китаю працюють у Росії на заводі з виробництва зброї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції, повідомив кореспондент «Главкома».

За словами президента, це може означати, що Росія таким чином вкрала китайські технології. Незабаром інформацію про це СБУ має передати китайській стороні.

Окрім того, Зеленський повідомив, що Служба зовнішньої розвідки має «по своїй лінії передати китайцям» коротку інформацію з великого масиву доказів.

Нагадаємо, у березні українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців.

Також, Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії.

Як відомо, військовополонений громадянин Китаю, який воював на боці Росії, погодився, що в українському полоні до нього ставляться краще, ніж у військах РФ.

До слова, громадяни Китаю Ван Гуанцзюнь та Чжан Ренбо під час пресконференції у Києві розповіли, як потрапили у полон українським військовим. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». Ван Гуанцзюнь розповів, як український командир після захоплення в полон рятував від російських обстрілів, а Чжан Ренбо – про зраду напарника-росіянина.

Ван Гуанцзюнь розповів про те, що російська армія застосовує на фронті хімічну зброю. «Ми в українському бліндажі потрапили під обстріл. Ймовірно, це була хімічна зброя, бо не було чим дихати. А український командир казав, як врятуватися від цього газу. В цей час я вже відчував, що втрачаю сили... Потім відчув, що хтось схопив за комір і витягнув на свіже повітря», – розповів Ван Гуанцзюнь. Полонений китаєць додав, що згодом дія газу вплинула на його зір, зараз він не дуже добре бачить.