«Скоро прийдуть миритися». Повалій видала цинічну заяву про війну (відео)

Таїсія Повалій похвалилася тим, що у 2022 році стала російською артисткою

Таїсія Повалій заспівала українською мовою у Санкт-Петербурзі

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій заявила, що українці незабаром прийдуть миритися із росіянами. Також артистка висловила свою любов та подяку Росії на своєму першому великому сольному концерті в Санкт-Петербурзі. Про це пише «Главком» із посиланням на відео з виступу Повалій.

Таїсія Повалій вважає, що скоро українці заговорять з росіянами однією мовою. «І ті, хто сьогодні сперечається з нами, обов'язково заговорять однією мовою. І це буде російська мова. І ті, хто має та памʼятає спільні корені. Ми знову будемо разом. Дякую, велика Русь», – сказала співачка.

Також Повалій заявила, що деякі українські артисти нині обирають співати російською мовою, тож незабаром вони прийдуть миритися до мешканців країни-терористки. «Ви чули про це? Вже скоро прийдуть до нас миритися», – видала пропагандистка.

Таїсія Повалій також похизувалася тим, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона стала російською співачкою. Прихильниця Путіна подякувала Росії за можливість почати нове життя: «Я стала у 2022 році російською жінкою, артисткою. І я вдячна великій Росії – заступниці, спасительниці, яка дала мені можливість співати, блищати на сцені, почати нове життя, все з нуля».

Зрештою після своєї промови Повалій заспівала пісню «На Русі». Водночас вона виконала композицію «Пісня про рушник» українською мовою.

Нагадаємо, співачка-зрадниця, екснардепка від «Партії регіонів» Таїсія Повалій заявила, що їй дуже треба, аби Київ став російським. Артистка здивувала своєю заявою навіть російського пропагандиста українського походження Володимира Скачка.

Зазначимо, вінницький міський суд засудив співачку Таїсію Повалій до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, визнавши її винною у колабораційній діяльності та підтримці російської агресії проти України. Прокурори довели, що після Революції Гідності Повалій виїхала до Росії та почала системно підтримувати державу-агресора. Співачка брала участь у пропагандистських заходах, підтримувала так зване СВО, виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи.

До слова, у 2024 році співачка-зрадниця Таїсія Повалій повідомила, що має російське громадянство. Новим паспортом артистка хизувалася на виборчій дільниці у Москві на тлі банера з написом «Вибори президента Росії», із посмішкою на обличчі.